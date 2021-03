Anna e il coach olistico: “Mi ha fatto toccare il suo pene”/ Video, “Molestata ma…”

Il programma di Italia 1 Le Iene, ha acceso i riflettori su Alberto Buzzo, coach olistico che si presenta attraverso i suoi video online come una sorta di psicoterapeuta e di guida spirituale: “Aiuto le donne confuse e bloccate, senza una direzione precisa, a riprendere in mano la loro vita”. Veronica Ruggeri, inviata del programma di Mediaset, ha però raccontato la storia di Anna, una donna che avrebbe avuto un approccio diretto con il coach olistico di cui sopra, tutt’altro che positivo. La sua vicenda inizia quando la stessa riceve su Facebook un link “di una pagina che riguardava la liberazione emozionale. Non sapevo come risolvere tanti problemi che avevo in casa, quindi cercavo proprio questo. Lui mi ha detto di essere anche un fisioterapista, qualcuno che avesse la possibilità di sbloccarmi anche a livello muscolare”.

Decide così di sottoporsi ad una prima seduta: “Mi aspettavo uno studio – racconta – in realtà è un appartamento”. A quel punto era iniziata la psicoanalisi e dopo mezz’ora avrebbe invitato la donna a farla salire al piano di sopra: “C’era un lettino per i massaggi. Mi dice ‘se vuoi toglierti tutto c’è anche chi si toglie tutto’ io ho detto: no grazie”.

ANNA, IL RACCONTO CHOC DEL COACH OLISTICO: “NON HO DENUNCIATO”

Finita la prima seduta, Anna decide di sottoporsi ad un secondo incontro, in cui le cose sarebbero però andate diversamente: “Mi distendo sul lettino, mi scrocchia il collo come da rito. Poi mi dice di girarmi a pancia in su e comincia a massaggiarmi la pancia. Va dentro con le mani. Poi mi ha messo il braccio sul collo – ha proseguito il racconto scioccante – e mi diceva ‘stai ferma, devi far uscire il piacere’”. Anna è rimasta pietrificata, impossibilitata a reagire come accade a molte donne che subiscono molestie sessuali: “Ha cominciato a baciarmi ma avevo la bocca serrata, così ha cominciato a baciarmi sul collo, sul seno e là sotto. Mi diceva che avevo un blocco della paura. A un certo punto mi ha preso la mano e l’ha messa sul suo pene per farmi sentire che lui era eccitato”. Anna ha così iniziato a piangere: “Avevo le convulsioni. Lì si è fermato, e ha detto ‘ognuna di voi ha i propri tempi e per oggi basta’”. La donna non si è purtroppo recata dalle forze dell’ordine: “È un abuso, è una violenza, non soltanto fisica ma psicologica. Avevo pensato di andare dai carabinieri però è la mia parola contro la sua”. A quel punto, per smascherare Alberto Buzzo, sono intervenute Le Iene, che hanno invitato Anna ad andare dal massaggiatore registrando il tutto: “Non è stata una violenza e non so di chi tu stia parlando in questo momento”, si difende il coach olistico parlando con Veronica Ruggeri “Non sono andato contro a nessuna volontà. Se devo essere più esplicito ne sarò ben lieto”. Qui il video de Le Iene

