Kledi Kadiu, video scherzo Iene/ La moglie Charlotte vende moto, barca e auto: lui…

Kledi Kadiu vittima di uno scherzo delle Iene. durante la puntata trasmessa il 23 marzo, oltre allo scherzo di cui è stato vittima Raoul Bova che, per un momento ha pensato di essere diventato nonno, è stato trasmesso anche lo scherzo fatto a Kledi con la complicità della moglie Charlotte. Il ballerino e coreografo, come spiega la moglie, acquista oggetti di ogni tipo “che stanno diventando un po’ troppi”. Nel corso degli anni, Kledi ha acquistato moto, natanti, droni e oggetti di varia natura. Charlotte che non sa dove metterli ha così deciso di venderli su internet. Lo scherzo inizia una mattina a colazione quando, sul tavolo, trova un biglietto con un acconto. “Ma acconto di cosa?“, chiede il ballerino alla moglie. “E’ per una formazione di yoga”, risponde la moglie che, però, non riesce a convincerlo totalmente.

Kledi, così, dopo una commissione, rientra lasciando l’auto in garage e accorgendosi dell’assenza della moto. Kledi lo riferisce alla moglie che, tranquillamente, gli dice di averla prestata ad un’amica della coppia, ma lo scherzo è appena iniziato.

Kledi Kadiu perde la pazienza, poi le Iene svelano lo scherzo

Kledi Kadiu non reagisce bene alla decisione di Charlotte di prestare la moto. “Potevi chiedermelo. Io non presto i tuoi tappetini di yoga”, puntualizza il ballerino. “Se dai i miei tappetini ti ammazzo”, replica la moglie. “Per due tappetini mi ammazzi mentre io devo stare tranquillo anche se hai prestato la moto”, ribatte ancora Kledi che, subito dopo, non riesce a trovare neanche il binocolo, l’hoverboard e il gommone, ma anche il drone, l’i-watch e la macchina fotografica. La moglie continua a dirgli di aver prestato tutto all’amica fotografa facendo perdere la pazienza al marito. Gli acquirenti degli oggetti cominciano così a tartassare Kledi lamentandosi di alcuni difetti che presenterebbero le cose acquistate. Il ballerino perde la pazienza, prova a chiedere spiegazioni alla moglie che decide di uscire lasciandolo solo in casa. Quando la moglie rientra ammette di aver messo tutto in vendita. “Sono stufa. Tieni più ai tuoi oggetti che a me”, sbotta Charlotte. “Vendi i tuoi tappetini”, sbotta Kledi. “Ma cosa dici? Ci lavoro con i tappetini. E’ un mese che mi trascuri pensando solo alle tue cose”, aggiunge ancora Charlotte. Di fronte alla reazione del marito, ormai furioso, la verità viene a galla. Cliccate qui per vedere il video.

