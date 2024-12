Gli sportivi ringraziano per le emozioni che ha donato e che sicuramente caratterizzeranno anche il prossimo futuro; ora ad essere felici delle sue gesta sono gli appassionati di Ballando con le stelle 2024. Stiamo parlando di Tommaso Marini, finalista del talent condotto da Milly Carlucci e tra i più quotati per la vittoria finale. Un percorso nitido, a tratti sorprendente, e che ha sicuramente riempito di orgoglio anche Anna e Stefano, genitori di Tommaso Marini.

La certezza che il percorso di Tommaso Marini a Ballando con le stelle 2024 abbia riempito d’orgoglio i genitori deriva dal fatto che Anna e Stefano, proprio nel merito dei successi sportivi del figlio, sono sempre stati i primi sostenitori. Un supporto scandito dall’amore che proprio lo sportivo ha più volte celebrato e sottolineato: “Se oggi sono quel che sono devo molto a loro che hanno sempre creduto in me; la mia fortuna è stata proprio avere due genitori che hanno mi hanno permesso di fare tutto, anche dal punto di vista economico; ho ricambiato la loro fiducia”.

Tommaso Marini e la separazione dei genitori Anna e Stefano: “Hanno mantenuto un buon rapporto…”

Sempre a proposito dei genitori di Tommaso Marini, speciale è il rapporto con la mamma Anna ed è stata proprio lei in una recente intervista a sottolineare come il percorso del figlio a Ballando con le stelle 2024 sia ad oggi ulteriore motivo d’orgoglio. “Sono orgogliosa di mio figlio, di tutto quello che ha fatto anche se so che ha vissuto periodi non semplici dove ha sofferto…”. Un motivo di sofferenza nel percorso adolescenziale è stato proprio la separazione dei genitori ma proprio Tommaso Marini ha spiegato come sia la mamma che il papà siano stati abili nel non fargli avvertire mancanze dal punto di vista della solidità familiare: “…Hanno mantenuto un buon rapporto e questo mi ha fatto sempre percepire la famiglia unita, con basi forti”.