Anna e Stefano, chi sono i genitori di Tommaso Marini

Tommaso Marini è un grande campione di sport: attualmente impegnato a Ballando con le stelle 2024 come concorrente al fianco della partner di danza Sophia Berto, è uno dei più importanti schermidori italiani e i suoi più grandi successi sono condivisi e dedicati alla sua famiglia, a cominciare dai genitori Anna e Stefano che non hanno mai smesso di credere in lui. Sin da bambino si è avvicinato allo sport, supportato anche dalla madre e dal padre che gli hanno trasmesso questa passione, e oggi è diventato campione azzurro specializzato nel fioretto.

I genitori di Tommaso Marini sono entrambi di Ancona, città dove il ragazzo è nato e cresciuto, ma non si hanno molte informazioni riguardo la loro vita, essendo lontani dai riflettori e seguendo da dietro le quinte il percorso sportivo del figlio. Dagli Europei e i Mondiali alle Olimpiadi di Parigi 2024, Anna e Stefano non si sono persi alcun traguardo raggiunto dal figlio, supportandolo in ogni circostanza e facendo sempre il tifo per lui.

Tommaso Marini grato ai suoi genitori: “Devo moltissimo a loro“

Il rapporto tra Tommaso Marini e i genitori Anna e Stefano è davvero viscerale e nei loro confronti nutre un profondo senso di gratitudine, non solo per il supporto da loro sempre ricevuto ma anche per i sacrifici fatti per lui. In un’intervista rilasciata a La volta buona nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1 ad ottobre, lo schermidore aveva speso parole al miele per la madre e il padre: “Devo moltissimo ai miei genitori, se sono dove sono è perché hanno sempre creduto in me. La mia fortuna è stata che potessero permettersi di farmi fare tutto dal punto di vista economico. Io ho saputo sfruttare la loro fiducia”.

Nel corso di quell’intervista, inoltre, aveva aggiunto ulteriori dichiarazioni per la sua adorata mamma: “Mia madre la amo più della mia vita, è fondamentale; senza di lei sarei veramente perso”.