Chi sono Anna e Stefano, i genitori di Tommaso Marini: il supporto costante nello sport

Il talento di Tommaso Marini è esploso quest’anno, ma in realtà lo sportivo azzurro viene da una lunga gavetta, durante la quale è stato costantemente supportato dai suoi genitori. Anna e Stefano sono entrambi grandi appassionati di sport, passione che hanno trasmesso anche al loro figlio, oggi campione azzurro di scherma.

Luca Barbareschi, chi sono i sei figli: "Non avranno la mia eredità"/ "Non sono un padre degenere ma..."

Prima di approdare allo sport che lo ha reso famoso in tutta Italia, Tommaso Marini è stato seguito dai suoi genitori in tanti altri passi ‘sportivi’, visto che ha iniziato prima a praticare equitazione, poi nuovo per potenziare la cassa toracica, arrivando fino al karate. Ma è quando ha praticato fioretto per la prima volta che si è innamorato follemente di questo sport.

Sonia Bruganelli "il mio fidanzato Angelo Madonia lo attaccano a causa mia"/ "Per Ballando abbiamo deciso…"

Anna e Stefano pronti a supportare il figlio anche a Ballando con le stelle 2024

Anna e Stefano sono entrambi di Ancona, ma poco si conosce della loro vita privata, anche se Tommaso Marini ha parlato di loro in alcune occasione, ricordando quanto la loro presenza nella sua vita sia stata importante e determinante nello sport. In un’intervista rilasciata recentemente a Caterina Balivo a La Volta Buona, dei suoi genitori Tommaso Marini ha detto: “Devo moltissimo ai miei genitori, se sono dove sono è perché hanno sempre creduto in me. La mia fortuna è stata che potessero permettersi di farmi fare tutto dal punto di vista economico. Io ho saputo sfruttare la loro fiducia…” E ora che il campione azzurro sta affrontando un’altra sfida, quella a Ballando con le stelle 2024, mamma Anna e papà Stefano staranno sicuramente tifando per lui dal divano di casa.