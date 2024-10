La puntata odierna de La Volta Buona è iniziata con un focus dominante sull’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024; occasione ghiotta per accogliere in studio una delle coppie protagoniste, Tommaso Marini e Sophia Berto. A raccontarsi è stato in particolare lo schermidore che, ad oggi, si è detto soddisfatto del percorso nel talent e di non avere particolari rimostranze nei confronti della giuria. “Non mi piace lo scontro, dobbiamo divertirci; se dobbiamo litigare anche per ballare… Quindi finchè mi giudicheranno solo sul ballo posso solo che rispettare i loro giudizi. Finora sono effettivamente stati tutti giusti e coerenti”.

Caterina Balivo ha poi incalzato Tommaso Marini su un giudizio in particolare, ovvero quello di Selvaggia Lucarelli. La giornalista lo aveva rimproverato di scarsa personalità; un commento superato ma non del tutto digerito dallo sportivo: “Tutto mi si può dire tranne che io non abbia carattere, non si può vivere senza. Quando io parlo con i ragazzi che fanno scherma parlo sempre di non concentrarsi sulla tecnica; quindi mi è dispiaciuto che Selvaggia abbia detto questa cosa, però già nell’ultima esibizioni ci ha dato 6 quindi vuol dire che stiamo migliorando”.

Tommaso Marini a La Volta Buona: “Devo tutto ai miei genitori, mia mamma…”

Tommaso Marini – nel salotto de La Volta Buona – è poi passato alla sua vita da sportivo sottolineando in particolare il senso di gratitudine per il supporto ricevuto dai suoi genitori lungo il corso di tutta la sua carriera. “Devo moltissimo ai miei genitori, se sono dove sono è perchè hanno sempre creduto in me. La mia fortuna è stata che potessero permettersi di farmi fare tutto dal punto di vista economico. Io ho saputo sfruttare la loro fiducia…”. Lo schermidore ha poi raccontato: “Perchè volevo lasciare dopo Tokyo? Non credevo di essere forte, piuttosto che stare in panchina in nazionale preferivo cambiare e fare altro”. Tornando sull’amore per i genitori, Tommaso Marini si è espresso con parole al miele rispetto al rapporto con la mamma: “Mia madre la amo più della mia vita, è fondamentale; senza di lei sarei veramente perso”.