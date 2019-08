Anna Falchi/ “Avessi usato meno il corpo, avrei avuto una carriera diversa”

Anna Falchi oggi è mamma e conduttrice. Dalla tv generalista, da cui spiega di esser stata bandita, è passata ai programmi di cucina sulle reti locali. Nella sua vita non c’è spazio per i reality show, a cui si è sempre rifiutata di partecipare. Anna Falchi ha detto no anche ad una vita da star, eccessivamente mondana. Ha scelto di non andare alle cene con i colleghi. Gli anni Novanta sono stati per lei “gli anni d’oro”. I suoi calendari erano un vero successo. Nel 1995, è salita sul palco di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e l’edizione ha conquistato il primo posto del podio, poiché è stata la più seguita. Con Paolo Villaggio ha recitato in uno spot di Federico Fellini e ha lavorato con attori internazionali, tra cui Rupert Everett. Ai microfoni del Corriere riassume così la sua vita professionale: “io non ho mai potuto fermarmi. Prima lavoravo per ambizione, ora lavoro per guadagnare, cercando di mantenere una dignità artistica” e si dedica alla sua bambina di 9 anni.

Anna Falchi sui calendari: “è stato un errore”

Anna Falchi vive con la mamma e ha una relazione con Andrea Ruggeri. Entrambi preferiscono mantenere il riserbo, ma spiega: “io vivo con mia madre e con mia figlia. Vivere separati è un bel modo per nutrire l’amore e la gioia. E vivere con la mamma rende bello tornare a casa, trovare la cena pronta, la figlia in buone mani”. Quando si parla della carriera di Anna Falchi, è inevitabile il riferimento ai calendari che la ritraggono in pose sexy e che mostrano le sue curve. A distanza di anni da quando ha posato per l’ultimo calendario, sembra essere pentita della scelta di posare senza veli, o quasi: “abusarne è stato un errore. Per ingordigia ne ho fatti cinque ed essere un sex symbol ti limita. Avessi usato meno il corpo, avrei avuto una carriera diversa. Ma il cervello inizia a funzionarti quando il corpo ti viene meno”. Nonostante l’ultima frase, come si può notare dalle foto che pubblica sui social e da come appare in tv nelle vesti di conduttrice è sicuramente in ottima forma, tutt’oggi. Infatti, continua a curare il suo corpo, ma non ne è ossessionata: “ho una vita sana, non prendo sole, faccio un’ora al giorno di tapis roulant e ginnastica fai da te” spiega nel corso della sua intervista per il Corriere.

Anna Falchi bandita dalla tv: ecco perché

Da tempo, Anna Falchi ha abbandonato il piccolo e il grande schermo. Non la si vede più nei panni di qualche personaggio di fiction o film al cinema. “Non propormi è una mia scelta. Non ho più la pazienza di aspettare ore sul set o andare al trucco alle cinque del mattino” spiega Anna Falchi, che tra l’altro si riconosce di più nei panni di un’improvvisatrice e meno in quelli di un’attrice tenuta a seguire il copione. Dice di essere stata bandita dalla tv generalista: “Sono difficile da piazzare, dicono. ‘Troppo ingombrante, troppo iconica’. Trovano tutte le scuse. Però non dispero mai che arrivi una sfida, meglio se in ambito culinario o calcistico“, infatti, “nel weekend, continuo a seguire la Lazio per Quelli che il calcio”. Oltre a non proporsi, ha detto no “a tutti i reality”. Ora, conduce un programma di cucina su Telenorba che si chiama Anna e i suoi Fornelli: “da Roma, sono pendolare con la Puglia, dove ci sono gli studi.”.



