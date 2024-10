Stefano Ricucci, chi è l’ex marito di Anna Falchi: l’addio dopo un anno di matrimonio

Stefano Ricucci è l’ex marito di Anna Falchi, la conduttrice de I Fatti Vostri al fianco di Tiberio Timperi che nel corso degli anni è spesso finita al centro della cronaca rosa. Nel passato sentimentale del volto televisivo spiccano infatti le relazioni con Fiorello e Max Biaggi, con l’imprenditore Denny Montesi, da cui ha avuto la figlia Alyssa, e con il giornalista Rai e deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri. Il matrimonio è arrivato solo con Stefano Ricucci, che è stato suo marito per un solo anno dal 2005 al 2006, sino alla separazione.

Originario di Roma, classe 1962, Ricucci è un famoso imprenditore e finanziere finito anche al centro delle cronache per alcune condanne e guai finanziari. Il matrimonio con la conduttrice televisiva è stato celebrato nel 2005 con una cerimonia presso l’Argentario che ebbe una notevole rilevanza a livello nazionale; un amore che tramontò un anno dopo, in seguito ai problemi giudiziari dell’imprenditore, separandosi consensualmente per poi ottenere il divorzio ufficiale nel 2011.

Anna Falchi e Stefano Ricucci, perché si sono lasciati: “Per lui ero disposta a tutto“

Ma perché Anna Falchi e l’ex marito Stefano Ricucci si sono lasciati? In un’intervista rilasciata a Il Messaggero nel 2023, la conduttrice aveva inizialmente considerato il matrimonio come il più grande errore della sua vita: “Avevo sempre detto che non mi sarei sposata e invece… A 33 anni pensavo di cambiare vita, ma il mio karma è combattere e sudarmi tutto ogni giorno”.

A pesare sulla crisi coniugale e sulla successiva rottura furono le questioni finanziarie dell’imprenditore: “Per Ricucci ho subito una gogna mediatica violentissima. Non l’ho scelto io di passare dalle cronache dello spettacolo a quelle della finanza e della giudiziaria“. E aveva aggiunto: “In quel periodo, dopo una vita passata a lottare per lavorare e guadagnare, pensavo di aver trovato un uomo che finalmente mi proteggesse. Per lui ero disposta a tutto, anche a rinunciare alla carriera“. Fu anche dipinta come “Lady Finanza”, ma “volevo soltanto stare vicino al mio uomo. Purtroppo dopo realizzai che voleva una compagna di rappresentanza“.

