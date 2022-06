Anna Falchi e Andrea Ruggeri, scoppia la coppia/ Lei trasloca dopo la convivenza

Anna Falchi e Andrea Ruggeri si lasciano: la convivenza non sortisce gli effetti desiderati

Anna Falchi (50 anni) torna allo status di donna single, dopo 11 anni d’amore con Andrea Ruggeri (46 anni), con il quale aveva coronato il sogno del via alla convivenza da appena 1 anno. Destano clamore mediatico, non a caso, le foto pubblicate sul rotocalco di gossip diretto da Alfonso Signorini, Chi magazine, del trasloco per la Falchi, che immortala la showgirl italo-finlandese mentre va via di casa portando con sé le sue cose, dopo aver detto addio al suo ultimo amore.

"Anna Falchi ha lasciato Andrea Ruggieri"/ I retroscena di Roberto Alessi su rottura…

Di recente, incalzata sulla storia d’amore vissuta negli ultimi anni con il deputato per Forza Italia dal 2018, Anna ha ammesso pubblicamente di non essere felice della convivenza avviata con il politico, dal momento che sentiva un profondo senso di solitudine, dovuto in primis agli impegni di entrambi i partner che li tenevano spesso divisi. “Non mi sono mai sentita tanto sola da quando stiamo insieme”. E ancora: “Facciamo vite diverse, con orari diversi”. C’è da dire, inoltre, che a influire in negativo sulla relazione potrebbe essere stata anche la mancanza di attenzioni del politico rispetto alla crescita della figlia 12enne della showgirl, Alyssa, il cui padre è l’imprenditore Denny Montesi.

Anna Falchi ed Andrea Ruggieri si sono lasciati?/ Esplode il gossip sulla coppia

Andrea Ruggeri è solo un ricordo lontano per Anna Falchi

“La convivenza è una realtà impattante per chi non c’è abituato -ha poi aggiunto nella sua rivelazione intimista sull’amore vissuto sotto lo stesso tetto con l’esponente politico di Forza Italia-. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia”. In seguito al matrimonio con Stefano Ricucci rivelatosi fallimentare, Anna Falchi si era concessa una nuova chance in amore, per allargare la sua famiglia, ma a quanto pare la prova d’amore non ha sortito gli effetti desiderati. Nonostante si dichiari da sempre un’inguaribile romantica, alla fine Anna Falchi riesce ad avere un approccio disincantato all’amore, tanto che in tempi non sospetti rispetto alla rottura annunciata con Andrea Ruggeri ha dichiarato : “La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero… amen”. E ora la porta del non rientro a casa sembra essere la scelta definitiva per Anna Falchi, a chiusura della lovestory con Andrea Ruggeri.

Anna Falchi: "Finlandia deve entrare in Nato per tutelarsi"/ "Russi ci tolsero tutto"













© RIPRODUZIONE RISERVATA