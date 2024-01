Anna Falchi: “Sanremo? Ci sono molto legata”/ “Ho cominciato a vederlo dopo aver contratto la malaria…”

Anna Falchi e il Festival di Sanremo

Tra le donne del mondo dello spettacolo italiano che hanno calcato il palco del Teatro Ariston conducendo il Festival di Sanremo c’è anche Anna Falchi che ha affiancato Pippo Baudo insieme a Claudia Koll. Un’esperienza unica che è rimasta nel cuore della Falchi che ha ricordato l’emozione vissuta in quei giorni nel salotto di Pierluigi Diaco all’interno della puntata di BellaRai trasmessa il 2 gennaio. In una puntata totalmente dedicata al Festival di Sanremo a cui hanno partecipato anche i Jalisse, l’attrice e oggi conduttrice de I Fatti vostri, ha ricordato di aver cominciato a guardare il Festival di Sanremo in un momento particolare della sua vita.

Aveva appena girato il suo primo film, era all’inizio della carriera e gli amici le regalarono un televisore con cui la Falchi seguì tutto il Festival non immaginando che, tre anni dopo, sarebbe stata la protagonista del Festival.

Le parole di Anna Falchi

“Sono molto legata a Sanremo”, dice Anna Falchi che non nasconde la propria riconoscenza per Pippo Baudo. “Ha trasmesso il Festival per 13 volte. Il mio era il suo quarto Festival. Io ho cominciato a vedere Sanremo nel 1992″, svela la Falchi raccontando, poi, un retroscena inedito.

“Ho cominciato a vederlo quell’anno perché ero tornata dall’Africa dopo aver girato il mio primo film e ho contratto la Malaria ed ero proprio agli inizi delle carriera e non avevo una lira. Ero ospite in una casa, stavo molto male e dovevo seguire delle cure mediche molto impegnative e i miei amici fecero una colletta e mi regalarono un televisore per passare questi giorni e mi dissero ‘vedrai che la prossima volta lo condurrai tu Sanremo. Era il 1992 e a distanza di 3 anni ero su quel palco. Non ci credevo neanch’io, mi sembrava un sogno”, conclude.











