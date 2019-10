Anna Falchi, topless bollente per la Lazio/ “Grandi soddisfazioni!! Due di seguito..”

E’ arrivato il momento per Anna Falchi di immolarsi nuovamente sull’altare della Patria o, meglio, della sua squadra del cuore. Chi non la conosce non sa nemmeno che l’attrice e produttrice è pazza della sua Lazio tanto da lanciarsi in una passerella hot in occasione della vittoria dello scudetto da parte delle sue aquile ormai qualche anno fa. La stagione calcistica in corso, però, sta regalando molte soddisfazioni ai tifosi che numerosi hanno ripreso anche a frequentare lo stadio e Anna Falchi non poteva non fare la sua parte e non limitandosi ad essere presente nel modo canonico del termine, ma tornando sui social sexy come sempre. Nonostante l’età che avanza, la bella Anna Falchi ha messo insieme un bel topless bollente con tanto di bandiera della Lazio in bella vista sul suo letto e dei pantaloncini che sicuramente hanno fatto invidia a donne, che vorrebbe avere il suo fisico, e uomini.

ANNA FALCHI IN TOPLESS SUI SOCIAL PER LA SUA LAZIO

Anna Falchi continua a stuzzicare i fan e, in particolare, ultimamente ha messo insieme una serie di post che sembrano aver riportato indietro un po’ tutti. L’attrice scrive: “Che dire…. finalmente la mia Lazio mi da grandi soddisfazioni!!!! Due di seguito…” e i fan non hanno potuto far altro che apprezzare tant’è che tra i commenti si legge: “Anche tu dai grandi soddisfazioni!” e ancora: “Quando ci regali un bel primo piano senza quelle braccia e davanti?”. Dall’altra parte c’è anche chi non ha apprezzato e che in risposta al messaggio della Falchi scrive: “Te le puoi risparmiare queste pagliacciate” e di tutta risposta l’attrice lo liquida con un sonoro “Prrrr”.

Ecco di seguito il post di Anna Falchi:





