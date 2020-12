ANNA FALCHI, VIDEO SCHERZO IENE/ Denny, ex e padre di sua figlia: “Sposo un uomo!”

Lo scherzo delle Iene ad Anna Falchi in onda oggi su Italia Uno a partire dalle 21:10 promette di essere uno dei più esilaranti degli ultimi tempi. Merito di Niccolò Torielli, la mente che ha organizzato lo scherzo ai danni della conduttrice di origine finlandese, alla quale è stato fatto credere che Denny Montesi, suo ex compagno nonché padre di sua figlia Alyssa, fosse pronto a sposarsi con…un altro uomo! Una scoperta sconvolgente da parte di Anna Falchi, che fatica visibilmente a credere alle sue orecchie quando sente dalla bocca dell’ex compagno che questi si è innamorato di un altro uomo conosciuto a settembre. La reazione della Falchi è a dir poco sbalordita: “Cioè, hai cambiato parrocchia?“, chiede la presentatrice per ottenere ulteriore conferma. Non sa che la scoperta più sconvolgente deve ancora arrivare…

ANNA FALCHI, VIDEO SCHERZO IENE

Al coming out di Denny Montesi, infatti, si aggiunge presto un annuncio che fa vacillare non poco le certezze di Anna Falchi. Il suo ex compagno, infatti, non ha soltanto preso una sbandata per un altro, ma è addirittura in procinto di sposarsi con costui nello stato di San Marino. “Addirittura stai per fare questo passo così importante?“, chiede ancora una volta Anna Falchi. Ma allo stupore si sostituisce presto una serie di interrogativi che la conduttrice non riesce a tenere a bada: “Non capisco come mai sei così deluso dalle donne. Perché? Oppure è una cosa…un istinto naturale è stato?“. Sembra chiaro che Anna Falchi fatichi a comprendere le ragioni del suo ex, ma almeno dinanzi a lui è in grado di dissimulare. E’ soltanto quando arriva il suo attuale compagno, il politico di Forza Italia (e nipote di Bruno Vespa) Andrea Ruggieri, che la Falchi manifesta tutto il suo stato d’animo, probabilmente pensando a cosa comporterà anche per la figlia Alyssa la scelta di Denny: “Mi sento male“, chiosa la Falchi, come si può vedere nel video di anticipazioni de Le Iene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA