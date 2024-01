Alyssa Montesi, chi è la figlia di Anna Falchi?/ La showgirl: “Spero non segua le mie orme”

Anna Falchi, chi è la figlia Alyssa Montesi? “Spero non segua le mie orme”

Tra gli ospiti della puntata di oggi de La volta buona, lunedì 29 gennaio 2024 c’è anche Anna Falchi, chi è la figlia Alyssa Montesi? Classe 2010, quindi ha quasi 12 anni, la piccola è nata dall’unione della showgirl con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi, la relazione è durata solo pochi anni ma i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene della figlia, anche se la conduttrice de I Fatti Vostri ha rivelato che ad occuparsi maggiormente della figlia ci pensa lei.

Stefano Ricucci, chi è l'ex marito di Anna Falchi?/ Lei: "Errore più grande sposarlo, subìto gogna mediatica"

Alyssa Montesi, unica figlia di Anna Falchi somiglia tantissimo alla madre. La conduttrice, in una recente intervista concessa di recente ha confessato quali sono le sue aspirazioni per la figlia: “Se mia figlia Alyssa volesse seguire le mie orme? Spero non lo faccia. Ovviamente la lascerò sempre libera di scegliere ma sarei più felice se studiasse”.

Anna Falchi: "Sanremo? Ci sono molto legata"/ "Ho cominciato a vederlo dopo aver contratto la malaria..."

Alyssa Montesi è l’unica figlia di Anna Falchi, la showgirl: “In passato volevo un figlio con Pierluigi Diaco”

Alyssa Montesi è l’unica figlia di Anna Falchi, come suddetto la ragazza ha quasi 12 anni ed è nata dalla storia d’amore della madre con l’imprenditore Denny Montesi. La conduttrice in molte interviste ha confessato di aver avuto da sempre il desiderio di diventare madre e, prima di conoscere il suo compagno, addirittura lei e l’amico fraterno Pierluigi Diaco volevano adottare un bambino insieme.

Anna Falchi sull’idea di avere un figlio con Pierluigi Diaco aveva confessato: “Io e Pigi siamo stati veramente amici, avevamo fatto anche un patto di fronte a San Pietro, in una notte di divertimento, perché noi lavoravamo insieme in radio. Eravamo io e lui da soli, comunicavamo con le persone che ci chiamavano. Eravamo talmente amici che a un certo punto, in età adulta e coscienziosa, volevamo fare un figlio e chiamarlo Pietro. Poi, diciamo che non lo attraevo abbastanza…”.

Anna Falchi single e felice: "Mi diverto come non facevo da anni"/ "Cosa potrebbe mettermi ko di un uomo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA