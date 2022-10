Anna Ferzetti, moglie Pierfrancesco Favino/ Lui: “per noi ballare canale di dialogo”

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: il loro primo incontro a Roma

Anna Ferzetti è la moglie di Pierfrancesco Favino. I due attori si sono conosciuti tantissimi anni fa per uno strano scherzo del destino ad una festa di amici. A raccontarlo è stato proprio l’attore che ha rivelato: “le ho pestato un piede per sbaglio. Ero di spalle, mi sono girato e ho detto “scusa”, lei pure “scusa”, e abbiamo preso a ballare. Per noi ballare è un canale di dialogo”. Un grande amore quello nato tra i due attori suggellato anche dalla nascita di due splendide figlie: Greta e Lea. L’attore, nonostante i mille impegni, ha un bellissimo rapporto con entrambe e cerca di essere sempre presente nelle loro vite. “Con loro ho un rapporto emotivamente diretto, questa estate la più grande è andata negli USA per una vacanza studio, una cosa bella ma è stato doloroso. Il distacco fa male, ma educa all’indipendenza” – ha detto l’attore che come padre ha deciso di avere un rapporto diverso con le figlie rispetto a quello che suo padre ha avuto con lui. ”

Il papà di Favino, infatti, non voleva che il figlio frequentasse l’Accademia: “quella contrapposizione lo portò a una solitudine emotiva, una scelta difficile, coraggiosa. Per fortuna abbiamo fatto in tempo a ricucire, mettendo al bando i silenzi. Io non ho un figlio maschio, non c’è quella specularità di genere che può produrre conflitto, stimolare orgoglio e indipendenza”.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: il segreto del loro amore

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sono innamorati da più di 20 anni. A chi gli ha chiesto quale fosse il segreto del loro amore, l’attore ha rivelato: ““ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ritrovarsi. Se si sta un po’ separati, la coppia si rafforza. Abbiamo vissuto in due case fino ad alcuni mesi dopo la nascita di Greta, la nostra primogenita. Abitavano in due appartamenti nello stesso palazzo, ci abbiamo messo un po’ a passare poi alla convivenza. Ci siamo conosciuti a una festa di amici, amiamo ballare e lui mi pestò un piede e poi…”. Da più di 20 anni sono inseparabili eppure nessuno dei due ha pensato al matrimonio. Come mai?

A rivelarlo è stato proprio l’attore dalla pagine del settimanale F: “la scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”.











