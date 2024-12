Anna Foglietta, chi è e carriera: il debutto televisivo ne La squadra

Tra le attrici più importanti del cinema italiano, un posto di spicco è occupato da Anna Foglietta e dal suo ricco curriculum professionale. Originaria di Roma e classe 1979, il suo debutto nel mondo della recitazione è avvenuto nel 2005 in televisione, nel cast della serie La squadra alla quale ha preso parte sino al 2007; sono gli anni in cui si affaccia per la prima volta sui set televisivi, recitando successivamente in Distretto di Polizia dal 2008 e nella serie Rex nel 2011.

Tra i suoi lavori televisivi più recenti c’è anche la partecipazione alla miniserie per il piccolo schermo Alfredino – Una storia italiana dove interpreta il ruolo di Franca Rampi, mamma di Alfredino, nella fiction ispirata al caso di cronaca di Vermicino in cui, nell’estate 1981, un bambino di 6 anni morì in un pozzo artesiano dopo esservi accidentalmente caduto. Sempre in tv, inoltre, Anna Foglietta ha anche presentato il DopoFestival nel 2019 al fianco di Rocco Papaleo in occasione del Festival di Sanremo di quell’anno.

Anna Foglietta, dai successi al cinema ai prestigiosi riconoscimenti

Oltre alla televisione e a diverse produzioni teatrali, la carriera di Anna Foglietta si è sviluppata soprattutto in ambito cinematografico. Tra i suoi primi film c’è Solo un padre di Luca Lucini del 2008, cui hanno fatto seguito gli importanti film che le sono valsi riconoscimenti ed importanti premi; per Nessuno mi può giudicare, per esempio, ha ricevuto una candidatura al David di Donatello e al Nastro d’argento. Con il boom di Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese (2016) ha poi ottenuto un’altra candidatura ai David.

Nel 2019 arriva poi un’importante vittoria, quella del Nastro d’argento come miglior attrice protagonista per il film Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio. Diventata una delle attrici simbolo del cinema italiano, Anna Foglietta ha anche avuto l’onore di vestire il ruolo di madrina alla 77° Mostra del Cinema di Venezia, tenuta nel 2020.