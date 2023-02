Anna Frank e il diario segreto/ Un adattamento semplicemente straordinario

L’animazione per raggiungere il pubblico più giovane con una storia importante, oggi più che mai: Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman è un’opera straordinaria. L’adattamento del Diario di Anna Frank si muove con continui salti tra passato e presente, fornendo una nuova dimensione per raccontare la storia dell’Olocausto. Presentato al Festival di Cannes, il film è ora disponibile in DVD e Blu-ray con Plaion Pictures e Lucky Red.

LDA, duetto Sanremo 2023 nel nuovo album: retroscena/"Grato ad Alex Britti, perché.."

SINOSSI – Dopo Valzer con Bashir, acclamato a livello internazionale, Ari Folman, vincitore del Golden Globe e candidato all’Oscar®, ritorna con un adattamento del celeberrimo Diario di Anna Frank. Il film segue la storia di Kitty, con la quale Anna Frank conversa nel suo Diario, che prende magicamente vita nella Amsterdam dei nostri giorni. Kitty è decisa a ritrovare Anna: sarà l’inizio di un viaggio avventuroso.

Gigi Bici, compagna Victoria su Barbara Pasetti/ "Delitto premeditato, aveva guanti"

Anna Frank e il diario segreto è un progetto durato otto anni, fatto di ricerche vaste e approfondite, una sceneggiatura basata su una preparazione accusata. L’animazione rappresenta il mezzo ideale per rendere accessibile il lascito spirituale di Anna Frank, anche grazie alla straordinaria realizzazione di Lena Guberman, che sfrutta al meglio tutte le illimitate potenzialità dell’animazione. Folman non ricorre a nessun clichè, anzi li ribalta: anziché rappresentare il presenta a colori e il passato monocromo, fa il contrario. E il regista riesce anche ad arginare la trappola di uno stile eccessivamente didattico, riuscendo a trovare il giusto bilanciamento dal punto di vista emozionale. Un film commovente, ma importante soprattutto al giorno d’oggi, con le diverse forme di razzismo e di violenza che pervadono il mondo.

THE VOICE SENIOR 2023, 4A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Stefano Borgia commuove Clementino

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA