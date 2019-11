Anna Galiena/ “Mio padre diceva che la tv ci avrebbe reso cretini…” (Vieni da me)

Anna Galiena si racconta attraverso la cassettiera di “Vieni da me”. Si parte da un telecomando senza pile, che riporta alla memoria un aneddoto che riguarda suo padre. «Era proibito guardare la tv. Papà non voleva comprarci la televisione. Ci disse che ci avrebbe reso cretini. Quindi ci faceva leggere, ci portava per musei e ci faceva ascoltare musica». Il padre voleva che apprezzassero l’arte, ma che non ne facessero un mestiere. «Diceva che gli artisti non fanno una bella vita ed è vero!», scherza l’attrice. Di sport non se ne parlava molto, allora lei ripiegò con la danza. «Non so perché presero, ma sono stata due anni, perché mio padre non voleva che facessi la ballerina, perché non avrei potuto studiare. Lui mi vedeva docente universitaria in Lettere. Ma io non mi sono neppure laureata». In ogni caso se l’è cavata a Ballando con le Stelle. Un’altra passione è quella per i viaggi…

ANNA GALIENA A VIENI DA ME: IL “PROBLEMA” SOCIAL

Nello zaino trovato all’interno della cassettiera di “Vieni da me” Anna Galiena trova alcuni biglietti aerei. «Sono viaggi fatti con una mia cara amica che voleva fare tv sperimentale a Toronto». A New York invece ha fatto carriera lei. «E infatti ora sono Lifetime Member dell’Actors Studio», svela l’attrice. A proposito invece del suo rapporto con l’età, Anna Galiena spiega con molta ironia: «O si invecchia o si muore, quindi meglio invecchiare». Oltre a rivedere alcune immagini significative della sua carriera, l’attrice in studio si è anche cimentata con una breve e simpatica reinterpretazione di Giulietta. In un cassetto trova poi un borsellino che conserva da 30 anni: «Lo presi a Parigi, dove vivo. Ora ci conservo i miei appunti. Social? C’è qualcuno che si fa passare per me, ma non sono io. Tra poco sparirà da Facebook perché sto agendo con la Polizia postale». Intanto è a teatro con lo spettacolo “Otto donne e un mistero”.

