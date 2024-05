Anna Kalinskaya, chi è la presunta nuova fidanzata di Jannik Sinner/ Esplode il gossip sul tennista!

Jannik Sinner si frequenta con Anna Kalinskaya? Esplode il gossip sul tennista

Nuovo capitolo sentimentale nella vita di Jannik Sinner? Il giovane tennista italiano è sempre stato piuttosto riservato per quel che concerne la vita privata, preferendo far parlare la sua carriera e i grandi successi degli ultimi tempi. Eppure nelle ultime ore sui social impazza un gossip che vede coinvolto non solo il campione altoatesino, ma anche una sua celebre collega numero 26 nel ranking mondiale. Anna Kalinskaya, 25 anni e di origine russa, è la tennista che secondo i rumors farebbe coppia con Jannik Sinner.

Sono queste le voci che tengono banco sul web e nei social nelle ultime ore. E, ad avvalorare l’ipotesi di una nuova frequentazione per Jannik, c’è anche una ricostruzione fornita dalla Gazzetta dello Sport. Come riporta il quotidiano sportivo, infatti, la campionessa sarebbe stata avvistata in questi giorni a Torino, la stessa città in cui si trova attualmente Sinner, alle prese con le cure presso il J Medical, il centro sportivo della Juventus. Per molti si tratta di una mera coincidenza, per altri è invece la prova chiave che tra i due potrebbe esserci una frequentazione in corso.

Jannik Sinner, da sempre al riparo dai social e dai gossip, per molti farebbe dunque coppia con Anna Kalinskaya. Lui numero 2, lei 26 del ranking mondiale, i due tennisti sono al centro di voci che si fanno via via più insistenti. E, in parallelo, si vocifera dunque che la relazione del campione con la fidanzata Maria Braccini potrebbe essere giunta al capolinea. I due fanno coppia fissa ormai da qualche anno e l’ultima volta in cui la Braccini si è mostrata sui social, durante una partita del compagno, risale al Masters 1000 di Miami dello scorso marzo.

Trattasi però di mere indiscrezioni, dal momento che i due protagonisti di questo scottante gossip non sono ancora intervenuti, dunque il condizionale è d’obbligo. Sinner in particolare è poco avvezzo ai social e, nel corso degli anni, ha sempre preferito mantenere il suo privato lontano dalle ingerenze della cronaca rosa.











