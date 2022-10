Anna Kanakis, il marito Marco Merati Foscarini e l’ex marito Claudio Simonetti/ “Ero una zitella armata…”

Anna Kanakis: il primo matrimonio con Claudio Simonetti

Anna Kanakis, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è sposata due volte. Nel 1982, a soli 19 anni, ha sposato il musicista Claudio Simonetti. Fondatore dei Goblin, Simonetti è conosciuto per aver composto molte colonne sonore, tra cui i film di Dario Argento: “Profondo Rosso”, “Suspiria”, “Phenomena”, “Opera”, “Non ho sonno”, “Il cartaio”, “La terza madre” e “Dracula 3D”. “Era molto bravo. Ascoltarlo suonare mi incantava. Ero piccola. Mi trasferii a Roma. A un dato punto, dopo poco più di tre anni, rompemmo. E la frattura fu pesante. Mi segnò. Scappai e mi chiusi in un residence”, ha raccontato Anna Kanakis a Il fatto quotidiano.

Dopo il matrimonio con l’attrice, Simonetti ha sposato nel 1989 Donatella De Campi, da cui ha divorziato nel 1994, e dal 2009 è legato a Giulia Lolli.

Marco Merati Foscarini: secondo marito di Anna Kanakis

Nel 2004 Anna Kanakis si è sposata con il veneziano Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini uno degli ultimi dogi di Venezia. “Ero una zitella armata fino ai denti quando ci siamo conosciuti”, ha racconto l’ex miss Italia a Vanity Fair. Il banchiere è il primo a leggere i romanzi della moglie: “Gli leggo tutto quando ancora è un work in progress di appunti e scarabocchi”. In un’intervista di qualche anno fa a Repubblica, Anna Kanakis ha rivelato un tenero segreto sulla sua vita con Marco Merati Foscarini: “Io e Marco dormiamo incastrati. Se lui si gira di schiena, io mi incollo alla sua, e siccome ha un po’ di pancia, mi abbraccio al suo corpo e ho una sensazione di beatitudine. Poi nella notte, mi giro dall’ altra parte e lui fa il panda con me. E questo è amore”.

