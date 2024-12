Giovane e talentuosa, impressionante per valori di crescita e adattamento; insomma, una finale più che meritata per Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle 2024. Il suo percorso, si è più volte sottolineato, ha certamente sorpreso rispetto alle attese ma per la semplice mancanza di esperienze pregresse e per la sua inedita esperienza televisiva. Sotto un certo punto di vista era però prevedibile considerando il calibro dei genitori di Anna Lou Castoldi, Morgan e Asia Argento.

Morgan e Asia Argento – genitori di Anna Lou Castoldi finalista a Ballando con le stelle 2024 – sono entrambi volti imponenti del settore artistico seppur in ambiti diversi. Il primo è icona della musica italiana; cantautore e musicista noto anche per la sua irriverenza, spesso controcorrente e mai banale. Altrettanto nota la mamma della concorrente del talent, Asia Argento; a sua volta ‘figlia d’arte’ dato che suo padre – Dario Argento – è un vero e proprio maestro del cinema internazionale. Anche lei, sulle stesse orme, naviga da protagonista nel mondo del cinema sia come attrice che come regista.

Anna Lou Castoldi e il rapporto con i genitori Morgan e Asia Argento: “Non deve esserci pregiudizio…”

Ma cosa sappiamo sul rapporto tra Anna Lou Castoldi e i suoi genitori Morgan e Asia Argento? Proprio la finalista di Ballando con le stelle 2024 ha spesso sottolineato la bellezza del rapporto e come l’aver respirato fin dalla tenera età il profumo dell’arte sia stato un dono non da poco per dare libero sfogo al proprio estro. “Essere loro figlia non deve essere un pregiudizio pur essere non dato di fatto; la mia persona non si riduce meramente ad essere ‘figlia di’…”. Parlava così la concorrente del talent intervistata dal Corriere della Sera, per poi spiegare: “Mi sono avvicinata alla musica grazie a papà, così come al cinema grazie a mia madre”. Dagli spunti dei genitori Anna Lou Castoldi ha però scandito la sua strada senza pressioni e con la libertà di sperimentare.