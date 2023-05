ANNA LOU CASTOLDI E NICOLA CIVETTA, FIGLI DI ASIA ARGENTO/ “Ora si fidano di me…”

«I figli sono un dono». E per Asia Argento sono stati una salvezza. L’attrice a Verissimo ha parlato anche di Anna Lou Castoldi e Nicola Civetta. «Ora sono grandi, hanno 21 e 14 anni, ma sono contenta che sono cresciuti, perché l’ho fatto da sola e ora che sono grandi posso tornare a lavorare e sono più libera». Asia Argento sa di non essere stata una mamma esemplare, ma è anche per i suoi figli che sta lavorando su se stessa. «Mi fido di loro, sono indipendenti, ma condividiamo tantissime cose. Penso che si fidano più di me, perché sono più presente mentalmente. Mi rendo conto che prima non c’ero veramente, c’ero fisicamente, ma non mentalmente». A loro ha presentato il suo nuovo compagno: «I miei figli sono dei giudici inclementi, sono tosti, ma hanno approvato». (agg. di Silvana Palazzo)

ANNA LOU CASTOLDI E NICOLA CIVETTA, I FIGLI DI ASIA ARGENTO

Chi sono Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni Civetta, i due figli di Asia Argento? Questo pomeriggio, nel corso della puntata domenicale di “Verissimo” vedremo tornare negli studi televisivi del programma in onda su Canale 5 anche Asia Argento: per la 47enne attrice, regista e anche musicista capitolina si tratterà infatti di un ritorno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi ancora una colta a cuore aperto e parlare, come rivelano le anticipazioni della puntata che ci apprestiamo a vedere, di cadute e rinascite nel corso della sua vita. Ma in attesa di ascoltare le parole della figlia del maestro dell’horror, Dario, cosa sappiamo invece della sua vita privata e famigliare, oltre che dei figli nati da due diverse relazioni?

Come sappiamo, a inizio Anni Duemila (e per circa sei anni) Asia Argento ha fatto coppia fissa con Morgan, alias Marco Castoldi, all’epoca frontman dei Bluvertigo: dal loro amore era nato nel 2001 la prima figlia dell’attrice romana vale a dire Anna Lou, chiamata così per ricordare la sorella scomparsa nel 1994 in un tragico incidente all’età di soli 22 anni. Successivamente nella movimentata vita sentimentale della Argento era entrato invece Michele Civetta, regista italo-americano e suo coetaneo: la coppia aveva addirittura deciso di salire all’altare, sposandosi nel 2008 in quel di Arezzo quando Asia portava già in grembo il primo e unico figlio della coppia. L’attrice infatti era al termine oramai della gravidanza e da lì a poco avrebbe dato alla luce Nicola, il suo secondogenito: anche in questo caso, tuttavia, la relazione sarebbe finita e nel 2012 i due hanno deciso di separarsi.

ASIA ARGENTO, “ANNA E NICOLA HANNO CARATTERI DIVERSI MA SIMILI IN…”

Ma cosa sappiamo oggi di Anna Lou Castoldi, oramai 22enne e del suo fratellastro Nicola che invece va per i 15 anni? I due figli di Asia Argento sono “gli amori della mia vita” oltre che “la parte migliore di me”, parola di mamma: e, seguendo le orme dell’attrice e del nonno, uno dei giganti del cinema italiano contemporaneo, entrambi pare vogliano avere un futuro nel mondo della settima arte anche se seguendo percorsi personali e che pare rispecchino pure i loro diversi caratteri. Anna Lou infatti ha già recitato in diversi film e produzioni di livello internazionale: pur definendosi una persona molto timida e “piena di insicurezze”, col tempo e l’esperienza sul set come attrice ha ammesso di essersi sbloccata.

“I miei figli sono il più grande successo della mia vita, si amano tantissimo e stanno bene insieme” aveva rivelato una volta Asia, precisando che nonostante la loro differenza di età (sette anni, NdR) e il fatto di essere nati da padri diversi “hanno un bellissimo rapporto”. Come accennato però i due ragazzi hanno caratteri quasi opposti, pur se accomunati da delle timidezze che entrambi condividono. “Mio figlio le esorcizza facendo il comico della famiglia, mentre mia figlia crea questa immagine che qualcuno definirebbe dark”. Di Anna Lou si ricorda in passato anche una ‘bravata’ che l’aveva fatta balzare agli onori delle cronache (aveva imbrattato il sedile di un bus a Roma, chiedendo poi scusa pubblicamente attraverso i canali social), episodio peraltro rimasto isolato: per quanto riguarda Nicola Giovanni (questo il nome completo del piccolo di casa Argento), la mamma lo definisce “saggio” e in occasione di uno dei suoi ultimi compleanni si è meravigliata di quanto velocemente stia crescendo: “Sono così fiera di te, del giovane uomo che stai diventando: the world is yours” era stata la dedica su Instagram dell’attrice al figlio che sembra voglia ripercorrere le orme del nonno lavorando nel cinema ma dietro le quinte.











