Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti si baciano a Ballando con le stelle 2024 e scatenano gli applausi del pubblico

Per la finale di Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno deciso di stupire pubblico e giuria con un romantico e delicato valzer, che si conclude però con un colpo di scena: un bacio sulle labbra tra i due ragazzi. Una scena che manda letteralmente in delirio il pubblico in studio e la stessa giuria, che si complimenta con la coppia per la crescita portata sul palco di Rai 1.

“La tua presenza qui quest’anno mi ha reso tanto felice, mi hai insegnato a prestare più attenzione a chi ho accanto. Le tue particolarità ti rendono preziosa, tu porti gioia alle persone che ti sono vicine.” sono le parole calorose e piene d’affetto di Rossella Erra. Seguite poi da quelle di Ivan Zazzaroni: “Il più bel ballo che hai fatto quest’anno, è stato un valzer perfetto”. Emozionata Carolyn Smith, che sottolinea la bellezza di Anna Lou sul palco, così come fa Selvaggia Lucarelli, che ironizza sul cambiamento anche del look della concorrente. Applausi calorosi per lei anche da mamma Asia Argento, presente nel pubblico in studio.