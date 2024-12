Finale Ballando con le stelle 2024: le anticipazioni dell’ultima puntata su Rai 1

Milly Carlucci, Paolo Belli e tutto il team di Ballando con le stelle 2024 si prepara a tornare in scena per l’ultima volta in quest’anno. È infatti arrivato il momento della finale di Ballando con le stelle 2024 e della proclamazione della coppia vincitrice di questa edizione che non è stata priva di polemiche e colpi di scena. La giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e il tanto discusso Guillermo Mariotto emetteranno i loro ultimi voti prima di lasciare la proclamazione del vincitore al pubblico a casa.

Dall’altra parte dello studio, i Tribuni del popolo – Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale – supporteranno i finalisti di Ballando con le stelle 2024 per un’ultima volta, mentre Alberto Matano, detentore del tesoretto, potrebbe chiudere questo percorso per poi tornare il prossimo anno in una veste tutta nuova: quella di concorrente.

I finalisti di Ballando con le stelle 2024

Tornando alla fine di Ballando con le stelle 2024, le coppie finaliste che si giocano la vittoria questa sera sono: Tornando alla gara, sabato scorso ha vinto la puntata la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che partono con un vantaggio di 30 punti dopo la vittoria nella semifinale; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, tornati in gara grazie alla wild card di Simone Di Pasquale; Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto.

Ricordiamo che Federica Pellegrini, dopo l’uscita di scena di Angelo Madonia, è stata affiancata a Samuel Peron che si è però infortunato. Così come si è infortunata Nina Zilli, costretta ad abbandonare la gara in modo definitivo. Ecco perché Milly Carlucci ha deciso di affiancare a Federica il ballerino della Zilli, Simone Di Pasquale.

Come vedere in streaming la finale Ballando con le stelle 2024 e chi sono gli ospiti

Non mancheranno ospiti nel corso della finale Ballando con le stelle 2024. Le anticipazioni ci svelano che Milly Carlucci ospiterà i Negramaro, che suoneranno un medley dei loro successi sul quale balleranno poi alcuni ballerini professionisti. Stessa cosa farà Fiorella Mannoia, mentre Gigi Buffon si esibirà in una performance di danza insieme ad alcune ballerine di Ballando.

Ricordiamo che la finale di Ballando con le stelle 2024 è visibile in diretta su Rai Uno, questa sera 21 dicembre a partire dalle 20.35, ma anche in diretta streaming su Raiplay a cui è possibile collegarsi sia attraverso il sito internet che con app, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Con Raiplay, inoltre, la diretta streaming di ogni puntata è sempre disponibile così come le esibizioni delle coppie e i filmati che riassumono l’intera settimana di prove.