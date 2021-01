Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento/ “Con lei mai violenta ma…”

Con i suoi figli ha spezzato l’incantesimo, non ha dubbi Asia Argento quando parla di Anna Lou Castoldi e del fratello Nicola, la cosa più preziosa che ha nella vita. Oggi l’attrice e produttrice tornerà nello studio di Silvia Toffanin per parlare della sua vita a pochi giorni dall’uscita del suo libro autobiografico e non potrà non parlare di un “cerchio che si è chiuso” con la morte della madre Daria dalla quale ha subito di tutto sin da quando era piccola.

Per fortuna con i suoi figli è stata diversa “una nonna fantastica” e per questo l’ha perdonata e lei ha fatto del suo meglio calandosi nei panni di una madre che ha lavorato per tenere insieme la sua famiglia e che adesso apprezza i momenti passati con loro mentre insieme preparano la cena o magari mangiano per poi vedere un film insieme sul divano. Sicuramente la pandemia ha riportato anche l’ordine nelle famiglie spingendo tutti a tornare alle radici e apprezzare le piccole cose e proprio lei, intervista dal Corriere.it ha spiegato com’è il loro rapporto.

Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento e di Morgan

In particolare, parlando proprio di Anna Lou Castoldi, la figlia avuta da Morgan, ha rivelato che ancora non ha scelto se fare l’attrice o meno ma l’unica cosa certa è che continua a studiare arte e che quello sembra essere il suo mondo. Riguardo al cerchio di violenza in cui la madre l’ha buttata da piccola ha poi spiegato di non esserlo mai stata con i suoi figli: “No, mai. Da ragazzina pensavo che non avrei mai avuto figli per questo. E invece sono riuscita a spezzare l’incantesimo… Questi momenti con i miei figli ripagano tutto, tanta e immensa è la felicita di stare con loro”.



