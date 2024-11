Anna Lou Castoldi, nuova confessione a Ballando con le stelle 2024: “Ho lavorato nei cantieri come manovale”

Prima di scendere in pista per la sua settima esibizione a Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi torna a raccontare un aspetto del suo privato. Durante una chiacchierata con Nikita Perotti prima e in confessionale poi, la figlia di Morgan e Asia Argento rivela di aver fatto già molti lavori alla sua giovane età, anche molto faticosi.

“Ho lavorato come imbianchino, consegnavo le pizze, sono stata in cantiere e ho fatto la manovale, la cosa bella è che ho imparato alcune cose.” spiega Anna Lou a Nikita, che ne chiede il motivo vista la sua base familiare economicamente solida. “È stata una mia scelta lavorare così perché volevo la mia indipendenza, mi sentivo pronta ad affrontare responsabilità che la vita ti mette davanti, come affitto, bollette…”, ha spiegato Anna Lou.

Anna Lou Castoldi: “Sono fiera delle esperienze che ho fatto”

Una scelta, quella di non appoggiarsi ai genitori, che rende oggi fiera Anna Lou Castoldi: “Mi sentivo anche un po’ fiera di me di fare queste esperienze, perché poi te le porti nella vita. Per me è importante prende la vita come un percorso di esperienze e lezioni… Qui ho tempo per pensare a me e conoscermi meglio, non devo pensare al lavoro fuori, quindi sono molto grata a questa opportunità”, ha concluso la figlia d’arte, che è dunque scesa in pista con Nikita, stupendo ancora una volta la giuria di Ballando con le stelle 2024.