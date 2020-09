ANNA MARCACCI, MAMMA PAOLO BROSIO/ Lui: “Per i suoi 100 anni faremo…”

Anna Marcacci è ormai per tutti Anna Brosio: la madre del celebre giornalista Paolo Brosio è diventata una delle ‘nonne’ dei telespettatori italiani. Merito delle tante interviste concesse ai salotti mediatici e a quella forte fede che l’ha sempre unita al figlio. Anna ha festeggiato i suoi 99 anni lo scorso aprile e ora afferma già di averne 100. Poche settimane fa infatti la donna è stata ospite di C’è tempo per e si è voluta scusare per una sua ‘mancanza’: “Mi dovete scusare se non vi sento, ma sono una signora di cent’anni”. Durante la quarantena, Paolo e Anna hanno pregato molto insieme. La madre del giornalista in particolare è rimasta colpita da tutti i decessi che si sono verificati negli istituti per anziani. “Così mi ha chiesto di fare una preghiera per loro e questo è stato il suo regalo per il suo novantanovesimo compleanno”, ha detto Brosio.

Ora che il figlio entrerà nella Casa del Grande Fratello 2020 e starà lontano da lei per molto tempo, come se la caverà mamma Anna? Di sicuro interverrà in studio, proprio come è accaduto quando il figlio si trovava alle Honduras con il resto del cast dell’Isola dei Famosi. Il legame fra i due è sempre stato più che

evidente e siamo sicuri che Anna seguirà tutti i giorni le gesta del giornalista nella Casa.

ANNA BROSIO, MAMMA PAOLO BROSIO: LUI, “CE L’HO NEL CUORE”

Da ormai molti anni Anna Marcacci, mamma di Paolo Brosio, si è ritagliata una popolarità televisiva che la rende riconoscibile anche al di là del figlio. Eppure non si può negare che l’amore viscerale tra i due abbia contraddistinto da sempre il loro rapporto, contribuendo ad aumentare il successo nel piccolo schermo a partire di programmi “storici” come “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio, dove mamma Anna non mancava di disperarsi per le “imprese” del figlio. Paolo in ogni caso ricambia l’affetto materno e non vede l’ora di celebrare la donna più importante della sua vita con una grande festa per i suoi 100 anni: “Io sono anche figlio unico, mio papà è volato in cielo, quindi la mia mamma è tutto per me. Mi dedico molto a lei, cerco di ritagliarmi del tempo dal lavoro, dallo sport. La mamma ce l’ho nel cuore”, ha detto intervistato lo scorso agosto a C’è tempo per…

