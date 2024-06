Anna Marchesini: malattia, morte e perché si è sciolto il trio/ Le parole di Tullio Soleghi e Massimo Lopez

Anna Marchesini: lo scioglimento del trio con Tullio Solenghi e Massimo Lopez

Anna Marchesini è stata una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico e dalla critica. Per anni, con la sua ironia, insieme a Tullio Solenghi e Massimo Lopez ha formato Il Trio che, con i vari spettacoli, ha scritto pagine importanti della storia televisiva italiana. Ironica, schietta, diretta e pungente al punto giusto, Anna Marchesini, insieme ai suoi compagni d’avventura, riusciva a strappare sempre una risata. Ad un certo punto della loro storia artistica, tuttavia, nonostante il grande successo, il Trio si divide. A svelare il motivo dello scioglimento del Trio, nel 2015, nel corso di un’intervista rilasciata a La vita in diretta, fu proprio Massimo Lopez.

“Il segreto del successo del trio con Tullio e Anna è stato sicuramente l’alchimia straordinaria che c’era tra noi. Eravamo tutti e tre alla ricerca del particolare, abbiamo sempre usato una sorta di lente d’ingrandimento per cercare i dettagli della vita. Le persone per strada mi fermano ancora e mi chiedono le imitazioni dei Promessi Sposi. Qualsiasi scelta di questo genere dispiace sono stato un po’ io il responsabile di questa divisione. A un certo punto sentivo la situazione un po’ stantia, non avevo lo stesso entusiasmo di prima, capivo che volevo continuare con la tv”, ha raccontato all’epoca.

Anna Marchesini: la malattia e la morte

Anna Marchesini, ad un certo punto della sua vita, è stata colpita da una malattia che non le ha lasciato scampo. L’attrice, infatti, ha combattuto contro l’artrite reumatoide con cui ha convissuto per un periodo portando avanti anche la propria carriera. Nonostante la lunga battaglia, l’attrice si è arresa e, dopo alcuni ricoveri ospedalieri per il progressivo aggravarsi delle sue condizioni, si è spenta a soli 62 anni la mattina del 30 luglio 2016.

Pochi giorni prima della prematura scomparsa, la Marchesini aveva presenziato alla laurea della figlia Virginia di cui era estremamente orgogliosa. È stata cremata a Viterbo, e le sue ceneri tumulate nel cimitero di Orvieto, nella cappella di famiglia. A distanza di anni, Tullio Solenghi e Massimo Lopez non perdono occasione per ricordarla.

