Anna, moglie Pietro Anastasi/ L’amore della vita conosciuta a Varese negli anni ’60

Il mondo del calcio piange Pietro Anastasi, ex calciatore, fra le altre, della Juventus, scomparso nella giornata di ieri a 71 anni dopo aver perso la lotta contro un tumore. L’ex bianconero era sposato da una vita con la moglie Anna, e i due, nel corso della loro lunga relazione, hanno avuto anche due figli, Silvano e Gianluca. Della consorte dell’ex giocatore catanese si sa ben poco, se non quanto rilasciato dallo stesso Anastasi in alcune interviste degli ultimi mesi. Si sa di sicuro che i due si conobbero durante il periodo in cui l’ex giocatore militava nella squadra del Varese, a metà fine anni ’60 (Serie B). Anastasi riuscì a portare in A la compagine lombarda, e nel contempo, trovò l’amore della sua vita: “Io a Varese ho trovato l’amore della mia vita – le parole rilasciate due anni fa a LaProvinciaVarese – che è mia moglie con cui proprio quest’anno ho festeggiato (2018 ndr) il quarantacinquesimo di matrimonio”.

ANNA, MOGLIE PIETRO ANASTASI: “MI HA COLPITO IMMEDIATAMENTE…”

Anastasi, sempre nella stessa occasione, aveva svelato che la moglie, Anna, era varesina, e che la stessa aveva deciso di lasciare la sua città di origine seguendo il grande Pietro a Torino e a Milano. “Arrivavo da Catania e mi si apriva un mondo tutto diverso – ricordava ancora il giocatore, parlando della Varese del 1966 – Il modo di vivere era differente e c’era maggiore libertà rispetto alla Sicilia. Le ragazze erano più emancipate”. Ma come l’ha conosciuta Anna? Il giocatore aveva un’amica in comune con la sua futura moglie: “Mi ha colpito immediatamente – svelava – e ho chiesto a una amica comune di presentarmela. È nato così l’amore”. Dopo che l’ex calciatore si era ritirato dalla vita agonistica, si era ri-stabilito con la sua dolce metà a Varese, dove viveva fino a poche ore fa.

