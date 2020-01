Pietro Anastasi è morto/ Il Pelè bianco della Juventus sconfitto a 71 anni dal tumore

Pietro Anastasi è morto all’età di 71 anni dopo che alla fine del 2018 era stato colpito da un tumore. Conosciuto da molti come il Pelè bianco dopo il ritiro dal calcio giocato e in seguito a una brevissima esperienza da allenatore delle giovanili del Varese era diventato anche assiduo frequentatore dei salotti del calcio anche se negli ultimi anni, proprio per la malattia, lo si vedeva di meno. Persona seria e di grande cuore aveva dimostrato ogni volta di volerci mettere la faccia, soprattutto quando si trattava di difendere quella Juventus che era stato il grande amore della sua vita da calciatore. Sui social network sono già moltissimi gli sportivi che hanno iniziato a ricordarlo anche perché per il nostro calcio fu una vera e propria leggenda.

Pietro Anastasi è morto, la carriera del Pelè bianco

La morte di Pietro Anastasi ci permette di andare a rileggere una bellissima pagina di calcio, quella della sua carriera. Nato a Catania il 7 aprile del 1948 era cresciuto nelle giovanili del San Filippo Neri e del Trinacria. L’esordio arrivò in Serie D con la maglia della Massiminiana, per poi essere portato tra i professionisti al Varese. Fu tra i protagonisti della promozione in Serie A della squadra biancorossa per poi essere acquistato nel 1968 dalla Juventus. È proprio in quell’anno che conquista la nazionale dove giocherà fino al 1975 segnando 8 reti in 25 presenze. In bianconero rimarrà fino al 1976 collezionando 205 presenze, segnando 78 reti. Nell’estate del 1976 arriva lo scambio tra leggende con l’Inter che portava Roberto Boninsegna a vestire la maglia della Juventus. Chiuse la carriera con tre stagioni all’Ascoli e una al Lugano. Era un centravanti vecchia maniera, di quelli che meriterebbero le proiezioni nelle scuole calcio di tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA