Video Empoli Torino che racconta una sfida fin da subito molto maschia. Subito due cartellini gialli per il Torino con Masina e Coco a farne le spese. Empoli che sfiora la rete con Colombo ma è il Torino ad andare più vicina. L’ex portiere del Milan Vasquez compie due assoluti miracoli in pochissimo tempo. Prima sul colpo di testa di Ricci, poco dopo sulla girata aerea di Sanabria. L’ultima occasione della partita spetta ad Esposito con una punizione calciata sulla barriera.

Secondo tempo della sfida tra Empoli Torino si apre con una grossa occasione da rete per i padroni di casa. Un rimpallo dentro l’area di rigore favorisce la conclusione di Cacace. Il calciatore dell’Empoli spreca buttando il pallone fuori nonostante la posizione favorevole. La partita si sblocca con una perla incredibile del neo entrato Che Adams. L’attaccante scozzese si accorge di una posizione troppo fuori da parte del portiere Vasquez e lo fredda con un pallonetto incredibile che termina in rete. Gol bellissimo del Torino che sfiora il raddoppio per questione di centimetri.

VIDEO EMPOLI TORINO: GOL E HIGHLIGHTS