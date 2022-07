Anna Munafò, ex UeD mostra i messaggi contro il figlio/ “Questo mi fa paura”

Anna Munafò: sbotta contro chi offende il figlio sui social

Anna Munafò, ex volto di Uomini e Donne, ha condiviso con i suoi follower alcuni messaggi carichi di insulti rivolti a lei e al figlio Michael, primo figlio nato dal matrimonio con Peppe Saporita. L’ex tronista ha spiegato il motivo per cui ha scelto di condividere la conversazione avuta con un hater: “Lo condivido con voi, perché se rispondo a questa persona in privato non so come andrà a finire, almeno in pubblico mi limito. Ma che problemi hai? Ti serve aiuto? Malata, questo sei, una malata”. Poi ha continuato: “Ragazzi, i bambini possono piacere e non… a me non interessa questo. Ma la frase “cesso di tuo figlio, tegame” stron*** schifosa… quale schifo inutile rifiuto di persona sei. Ecco questo mi fa paura”. In passato Anna Munafò è stata presa di mira per il suo aspetto fisico, cambiato dopo la nascita del figlio a giugno 2020.

Anna Munafò: la replia a Chiara Nasti

Di recente Anna Munafò ha commentato le affermazioni di Chiara Nasti riguardanti le donne che si “svaccano” durante e dopo la gravidanza: “Siete problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi, soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi dopo, li toglierei subito”. L’ex tronista, sempre su Instagram, ha replicato senza mezzi termini: “Io sono una di quelle che si è “svaccata” nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Io ho preso 30 kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne che di strada davanti ancora nei hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo, la fai tu”.

