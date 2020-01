Anna Oxa, infortunio a Ballando con le Stelle/ “Per questo sono in lista nera Rai”

Anna Oxa ha partecipato a Ballando con le Stelle, la trasmissione di Milly Carlucci, dove ha subito un infortunio durante la sua permanenza nel talent. La cantante spiega a Live – Non è la d’Urso che dietro a questo semplice problema riscontrato durante il programma ci sarebbe qualcosa di molto più grande: “Dopo l’infortunio ho ricevuto una lettera in cui mi chiedevano di non fare il contenzioso per l’infortunio”, ha rivelato la cantante. In realtà il tutto è avvenuto dietro le quinte, quindi le dinamiche non sono ancora così chiare. Sta di fatto che la Oxa ha spiegato che lei è stata coinvolta in un contenzioso con la Rai che in realtà non avrebbe aperto.

Anna Oxa “censurata” dalla Rai dopo Ballando

Questa cosa però le è costata una “censura” in tutte le trasmissioni della tv ammiraglia, dove lei non è potuta più andare per via di questo contenzioso. “Mi hanno fatto capire che per via di questa storia non posso partecipare a nessuna trasmissione della Rai”.Ballando Con Le Stelle è stata una trasmissione che ha portato ad Anna Oxa tante gioie ma tanti dolori. In primis l’infortunio, per cui avrebbe chiesto un risarcimento che l’ha portata ad un contenzioso con la Rai. Secondo la cantante è stato un pretesto per tagliarla fuori dai programmi della rete, tanto che lei dal 2013 non appare in alcun programma Rai. Da allora le cose non sembrano essere migliorate visto che questo contenzioso sembrerebbe ancora attivo.

