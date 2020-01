Anna Oxa/ Parlerà del suicidio dell’ex marito Franco Ciani? (Live – non è la D’Urso)

Anna Oxa è tra gli ospiti della prima puntata del 2020 di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. A distanza di molto tempo dall’ultima sua apparizione televisiva, la Oxa ha comunicato sui social network che sarà ospite del salotto della D’Urso, ma non è chiaro il motivo. Non è chiaro se la cantante di “Senza pietà” sarà protagonista di un’intervista faccia a faccia con la conduttrice oppure affrontare le cinque sfere. Una cosa è certa il ritorno in tv della Oxa è un vero e proprio colpaccio della D’Urso che è riuscita a convincere la straordinaria interprete da sempre restia a presenziare in tv. Possibile, invece, che la Oxa arrivi su Canale 5 per parlare del recente caso di cronaca nera che ha visto l’ex marito Franco Ciani morire suicida.

Anna Oxa a Live Non è la D’Urso: si parlerà dell’ex marito Franco Ciani?

Lo scorso 5 gennaio 2020 tutti i media hanno dato la notizia della morte di Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa, trovato cadavere in una camera d’albergo di Fidenza. La morte improvvisa dell’autore che ha firmato alcuni dei brani più belli della sua ex consorte, da “Tutto un’ attimo” a “Tutti i brividi del mondo”, da “Ti lascerò” a “Quando nasce un amore”, resta ancora da chiarire. Secondo le indagini si sarebbe tolto la vita, ma a lanciare qualche sospetto è stata proprio l’artista che alla stampa ha dichiarato: “Ho saputo che si è suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto, da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei”. Parole semplici e coincise quelle pronunciate dalla Oxa che sembrerebbe allontanare l’ipotesi di suicidio dell’ex marito. Intanto sul caso è intervenuta anche la società Oxarte per fare un punto della situazione.

Anna Oxa, la società Oxarte: “non ha rilasciato nessuna intervista su Franco Ciani”

La morte di Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa, ha irrimediabilmente riacceso i riflettori sull’artista. Per questo motivo la società che fa capo all’artista ha voluto fare una precisazione in merito ad una serie di voci uscite sui giornali. “La società Oxarte, trova indecente, come si possa sfruttare l’immagine ed il marchio registrato “Anna Oxa”… in altre occasioni, ma soprattutto in questo contesto” – si legge nel lungo comunicato che prosegue sottolineando che – “La signora Anna Oxa, non ha rilasciato nessuna intervista, da pubblicare, in questa occasione, non si sarebbe permessa di esporsi senza avere considerazione, per una persona che ha avuto una propria storia, per come, invece, sta facendo parte della Stampa”. Questo è quanto scritto e riportato sulla pagine Facebook Anna Oxa – Oxarte firmata dalla manager Rosa Maria Milano. Non solo, Oxarte precisa: “Franco Ciani ha vissuto decenni senza Anna Oxa, oggi viene utilizzato per parlare della storia di Anna Oxa? Il giornalista del Corriere della sera ha fatto una cosa non corretta. Non ha nemmeno avvisato della bravata, nonostante, si fosse sentito al telefono, con me personalmente, stamattina!”.



