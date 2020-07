Anna Oxa/ Le sue canzoni più forti delle polemiche (Techetechetè)

Anna Oxa tra le protagoniste di Techetechetè in onda oggi, martedì 28 luglio 2020, nella fascia pre-serale di Rai1. Il programma cult di video frammenti estrapolati dalle teche Rai questa sera omaggia la grande musica italiana con filmati dedicati a grandi voci della musica leggera. Tra queste non poteva certo mancare la straordinaria Anna Oxa che con la sua voce ha fatto sognare milioni di italiani. Non si contano le canzoni portate al successo dalla poliedrica artista di origini albanesi: da “Donna con te” a “Tutti i brividi del mondo”, da “Quando nasce un amore” a “Ti lascerò” con cui ha trionfato al Festival di Sanremo 1989 in coppia con Fausto Leali. E ancora: “Un’emozione da poco”, “E’ tutto un attimo”, “Lei” fino alle più recenti “Camminando camminando”, “Senza Pietà” e “Storie”. Un vero e proprio juxe box musicale vivente, anche se la Oxa si è fatta apprezzare anche come conduttrice televisiva prima di “Fantastico 9” e “Fantastico 10” e poi tornando proprio sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo nel 1994. Non si è fatta mancare proprio niente la Oxa che è stata anche concorrente di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e giurata della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, insieme a Loredana Bertè e Sabrina Ferilli.

Anna Oxa oggi: “la Rai mi ha chiuso la possibilità di entrare nei suoi programmi”

Anna Oxa è uno dei talenti indiscussi dello spettacolo italiano. Cantante e conduttrice televisiva, la Oxa è conosciuta anche per il suo carattere che l’hanno portata più volte a polemizzare con colleghi e giurati. L’ultima sua apparizione in tv risale allo scorso 19 gennaio 2020 come ospite del salotto di Live – Non è la D’Urso di Barbara d’Urso. In quell’occasione la Oxa ha puntato il dito contro la Rai raccontando dell’infortunio avvenuto a Ballando con le Stelle. Durante una performance di ballo, infatti, la cantante ha riportato una lesione ad un legamento crociato, ma qualcosa è andato storto considerando quanto dichiarato dall’artista nel salotto di Canale 5. “Non mi hanno mai riconosciuto l’infortunio” – ha detto la Oxa a Barbara d’Urso – “non avevo fatto ancora causa ma da quell’episodio la Rai ha completamente chiuso la possibilità di entrare nei suoi programmi”. Una rivelazione che è arrivato come un vero e proprio fulmine a ciel sereno in Rai, ma l’azienda di Viale Mazzini a distanza di mesi dalle dichiarazioni ha pensato bene di volare alto omaggiando e celebrando ancora una volta il talento senza tempo della grandissima Anna Oxa!.



