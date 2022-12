Anna Oxa snobba Giovanna Civitillo durante l’ìntervista/ La moglie di Amadeus…

Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023

L’attesa per il Festival di Sanremo 2023 è ufficialmente partita. L’annuncio dei big in gara fatto da Amadeus prima al Tg1 e poi durante la finalissima di Sanremo Giovani. Tra i big in gara c’è anche Anna Oxa, una delle interpreti più amate della musica italiana e che sul palco del Teatro Ariston ha trovato più volte il successo. Il countdown è ufficialmente partito e, nel corso de La vita in diretta, l’inviata Giovanna Civitillo ha incontrato gli artisti per raccogliere emozioni ed impressioni. Tra i tanti cantanti che ha incrociato la Civitillo c’è anche Anna Oxa che, tuttavia, di fronte al tentativo della moglie di Amadeus di raccogliere qualche dichiarazione, ha avuto una reazione inaspettata.

Franco Ciani, Marco Sansonetti e Behgjet Pacolli, ex mariti di Anna Oxa/ Divorzi e una tragica morte

La Oxa, infatti, ha ignorato le domande della Civitillo che, a sua volta, di fronte alla reazione della cantante, ha avuto una controreazione non nascondendo lo stupore per tale reazione.

La reazione di Giovanna Civitillo al silenzio di Anna Oxa

“Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?”, è stata la domanda fatta da Giovanna Civitillo ad Anna Oxa. La cantante, però, non solo non ha risposto, ma non si è neanche fermata. “No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”, ha risposto l’inviata de La vita in diretta.

Behjet Pacollim ex marito di Anna Oxa/ Il suo ruolo nel caso di Denise Pipitone

“Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”, è stato il commento di Alberto Matano che ha apprezzato la reazione della moglie di Amadeus.

LEGGI ANCHE:

Anna Oxa “Discriminata da Stato e Rai”/ Video “Artista scomoda, classe politica…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA