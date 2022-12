Sanremo Giovani 2022, finale/ Diretta, chi sono i cantanti finalisti in gara e come si vota

Sanremo Giovani 2022, la finale su Rai 1

Questa sera, venerdì 16 dicembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la finalissima di Sanremo Giovani 2022, condotta da Amadeus. Sono 12 i giovani artisti emergenti in gara: otto selezionati da Amadeus, con la collaborazione della Commissione Musicale (Federica Lentini, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis), gli altri quattro scelto dopo una lunga selezione organizzata da Area Sanremo.

Al termine della finale di Sanremo Giovani 2022 verranno annunciare le sei nuove proposte (invece delle tre della passata edizione) che accederanno alla categoria Big del Festival di Sanremo, in onda dal 7 all’11 febbraio 2023. “L’ascolto dei brani è tra i privilegi più grandi del Direttore Artistico. Sento la responsabilità di incidere sul futuro di tanti ragazzi. Sanremo Giovani è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per i nuovi talenti e lo dimostrano tante carriere vincenti. Un grazie alla Rai che con forza e continuità persegue la promozione dei giovani artisti e della musica italiana”, ha detto Amadues.

I 12 cantanti finalisti di Sanremo Giovani 2022

I dodici artisti (e relative canzoni) che saliranno sul palco di Sanremo Giovani 2022 sono: Colla zio con “Asfalto”, Fiat 131 con “Pupille”, gIANMARIA (ex concorrente di x Factor) con “La città che odi”, Giuse The Lizia con “Sincera”, Maninni con il brano “Mille porte”, Mida con “Malditè”, NOOR con la canzone “Tua Amelie”, Olly con “L’anima balla”, Romeo & Drill con “Giorno di scuola”, Sethu con “Sottoterra”, Shari con “Sotto voce” e Will con il brano “Le cose più importanti”. Durante la serata Amadeus rivelerà i titoli delle canzoni dei 22 Big di Sanremo 2023, già annunciati lo scorso 4 dicembre. Come ormai tradizione, è prevista anche la presenza dei cantanti in gara alla 73a edizione del Festival della canzone italiana.

Come si vota a Sanremo Giovani 2022?

Come verranno scelti i sei giovani cantanti di Sanremo Giovani 2022 che parteciperanno tra i Big al Festival di Sanremo 2023? Durante la finale, in onda questa sera su Rai 1, le 12 canzoni saranno votate dalla Commissione Musicale e dal Direttore Artistico – ovvero Amadeus – in maniera autonoma. I 6 artisti parteciperanno al Festival di Sanremo 2023 con un’altra canzone “nuova” diversa da quella presentata questa sera a Sanremo Giovani 2022.

Il Regolamento integrale della manifestazione è disponibile sul portale www.sanremo.rai.it. Ricordiamo che Sanremo Giovani 2022 va in onda questa sera, venerdì 16 dicembre, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

