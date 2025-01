Anna Paola Andreini critica i commenti di Iva Zanicchi a Io Canto Senior 2025: “Ma siamo all’asilo?”

Non solo complimenti e duetti nel corso della semifinale di Io Canto Senior 2025. Gerry Scotti annuncia dei filmati con i commenti dei concorrenti, e il primo ha come protagonista la signora Anna Paola Andreini. La concorrente si lamenta di alcuni commenti ricevuti da due giudici in particolare: Iva Zanicchi e Orietta Berti. Nel particolare, Anna Paola ricorda una battuta della Zanicchi che, nel giudicare la sua performance, l’avrebbe definita “più vecchia di me”.

Iva Zanicchi a Verissimo: "La morte? Spero che Dio non abbia fretta"/ "Il Papa mi ha chiesto scusa"

“Ma dove siamo, all’asilo? Siamo qui per giudicare il canto o per parlare dell’età e di chi è più anziano?”, ha tuonato la concorrente, poi aggiungendo “Poi dopo, accortasi della cosa, ha detto ‘No ma io ho 84 anni sono più anziana’… Ma siamo qui per giudicare chi ha più anni o siamo qui per cantare?”.

Fausto Pinna, chi è compagno di Iva Zanicchi e come è morto/ "Mi sento sola, prendo le medicine per dormire"

Anna Paola Andreini critica anche Orietta Berti: “Senza conoscenza di tecnica vocale”

Ma non è l’unica critica mossa da Anna Paola Andreini nel corso della semifinale di Io Canto Senior 2025. La concorrente ha trovato privi di fondamento tecnico gli accorgimenti fatti da Orietta Berti a una delle sue ultime performance: “Mi ha dato fastidio anche il commento della signora Berti… Cantare Edith Piaf non vuol dire cantare note acute, il suo è un timbro acuto… ho trovato il suo commento senza conoscenza di tecnica vocale!” In studio, non è mancata la risposta sarcastica di Iva Zanicchi: “Cara signora chic ed elegante, tutti sanno che io ho 84 anni, era una battuta! Ma lei è giovane… Le voglio dire, comunque, posso darle del tu?”, “Deve darmi del voi”, replica Anna Paola tra il serio e l’ironico. “Ma allora lei è un po’ stronz*!”, chiude Zanicchi, lasciando la parola a Orietta Berti. La cantante replica altrettanto pungente: “Forse non conosciamo le sue tecniche, non siamo andati dai suoi maestri!”