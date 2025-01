Io canto senior 2025: anticipazioni e diretta semifinale

Grande appuntamento con la musica che, oggi, venerdì 24 gennaio 2025, è protagonista della prima serata di canale 5 grazie alla semifinale di Io canto senior 2025, il talent show dedicato a persone adulte che si mettono in gioco esibendosi davanti ad una giuria che giudica ogni esibizione premiando i talenti più meritevoli. Pronto ad emozionarsi con le voci e le storie dei tanti concorrenti è Gerry Scotti che, padrone indiscusso della scena, riesce a fare un passo indietro lasciando il palco alle voci incredibili dei vari concorrenti che restano i veri protagonisti dello show.

Nel corso della puntata di questa sera di Io canto senior 2025 saranno scelti i talenti finalisti che, la settimana prossima, si sfideranno in una finale imperdibile al termine della quale sarà eletto il vincitore indiscusso del programma spin-off di Io canto generation.

Io canto senior 2025: concorrenti, coach e giuria della terza puntata

Dopo i momenti emozionanti della seconda puntata di Io canto senior 2025 come l’incontro tra Saba De Rossi e i figli o le parole che la moglie di Alessandro Rea ha dedicato al vincitore di puntata, anche questa sera, le emozioni saranno davvero tante. Non mancheranno, infatti, gli incontri e le sorprese che renderanno la semifinale di Io canto senior 2025 davvero speciali. Lo schema della semifinale sarà uguale alle precedenti puntate. Tutti i concorrenti ancora in gara si esibiranno in sfide l’uno contro l’altro per conquistare uno dei posti disponibili per la finalissima.

I capitani saranno ancora una volta pronti a sostenere i cantanti: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. Anche questa sera, inoltre, la giuria sarà composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.

Come vedere in diretta streaming Io canto senior 2025

La semifinale di Io canto senior 2025 può essere visto in diretta televisiva su canale 5 oggi a partire dalle 21.30. Il talent show può essere seguito, come tutti i programmi Mediaset, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione di Mediaset Infinity dove è possibile rivedere le precedenti puntate o le singole esibizioni dei concorrenti.

