Anna Pavignano, compagna di Massimo Troisi/ “Un percorso di vita e di lavoro insieme”

Anna Pavignano non ha mai dimenticato Massimo Troisi, l’attore e regista scomparso il 4 giugno di 25 anni fa. Compagni nella vita e sul set – la Pavignano ha sceneggiato tutti i film di Troisi – si sono conosciuti nel 1977 durante le registrazioni di Non Stop. “Ero molto giovane – ha ricordato la scrittrice e sceneggiatrice in un’intervista concessa a Maura Corrado per Fanpage.it – per lui ho cambiato facoltà universitaria e ho abbandonato i progetti che avevo all’epoca per dedicarmi alla scrittura cinematografica. E’ stato senza dubbio – ha aggiunto la Pavignano – uno degli eventi determinanti della mia vita”. Il suo incontro con Troisi, ha spiegato la Pavignano, è stato quello che può definirsi “un cambiamento”: “eravamo così giovani e ancora la nostra vita non aveva preso una strada precisa – ha ammesso la sceneggiatrice – è stata la prima strada precisa che ho incontrato ed era una strada bella larga, impegnativa”.

Anna Pavignano compagna di Massimo Troisi: “Ho iniziato a scrivere per il cinema insieme a lui”

La sua straordinaria avventura cinematografica al fianco di Massimo Troisi, ha spiegato Anna Pavignano, “è stata una condivisione di percorso di vita e poi anche per il lavoro”. La sceneggiatrice, nel corso di un’intervista realizzata da Fanpage.it in occasione dei 18 anni della scomparsa dell’attore e regista, ha ammesso di aver “iniziato a scrivere per il cinema insieme a lui” ed è un aspetto determinante della sua carriera che ha finito per dare “un’impronta precisa alla mia vita”. L’incontro con Troisi ha infatti segnato profondamente tutto il suo percorso: aveva solo 20 anni e ha scelto di dare uno scossone alla sua vita per creare, assieme al regista scomparso, quel sogno che negli anni successivi avrebbe regalato la popolarità a entrambi: “Era una persona che mi ha coinvolto tantissimo – ha spiegato la Pavignano – un po’ perché forse all’età lì succede questo, succede che a 20 anni prendi una strada ed è stata quella che abbiamo intrapreso assieme”.

Massimo Troisi fuori dal set “raccontato” da Anna

Il ricordo di Massimo Troisi è indelebile nel cuore degli italiani grazie a quelle pellicola e a quegli sketch che il suo pubblico non ha mai dimenticato. Ma che tipo era fuori dal set? A rispondere a questa domanda è stata proprio Anna Pavignano, che ha tracciato a Fanpage.it un ritratto dell’indimenticabile attore forse poco noto ai più: “(Massimo Troisi, ndr) fuori dal set era per certi versi simile a come era sul set, nel senso che era anche divertente, era forse più giocoso e più allegro che sul set, dove invece era anche serio, molto concentrato, molto determinato”. L’attore e regista scomparso 25 anni fa, ha spiegato la Pavignano, “era una persona che aveva un grande rigore rispetto al lavoro e sapeva sempre bene cosa voleva, sul lavoro. Nella vita – ha aggiunto la sceneggiatrice – forse meno, nella vita era una persona che si lasciava prendere dalle cose e poi, quando capiva che direzione prendevano, allora lì rientrava questo discorso di sapere con certezza se una cosa la voleva o non la voleva. In genere – ha concluso – sapeva sempre quello che non voleva”.



