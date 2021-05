Anna Pettinelli “Aka7even ciuccio e presuntuoso”/ Ad Amici 2021 è scontro!

Aka7even e Sangiovanni in semifinale dovranno affrontare un guanto di sfida sulle note di “She”, ed è proprio questo annuncio che ha creato scompiglio nel programma per via dello scontro che Luca ha avuto con Anna Pettinelli. Secondo il cantante ex di X Factor, sembra proprio che la gara regalerà il punto direttamente all’avversario perché non è proprio nelle sue corde ma proprio davanti a quella risposta la sua prof ha dato di matto. Proprio lei ha assegnato il guanto di sfida perché consapevole delle doti del suo ragazzo e davanti alla sua risposta ha subito perso la pazienza: “Pensi che sono pazza e che faccio le cose a ca**o? Scrivi e non rompere i co**ioni” etichettandolo poi come un ‘ciuccio presuntuoso’. Proprio queste sono le parole che il cantante non riesce a togliersi dalla testa e quando arriva in casetta decide di dire la sua ai suoi compagni.

Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 4 maggio: Tancredi e Deddy in crisi?

Anna Pettinelli “Aka7even ciuccio e presuntuoso”, è scontro ad Amici 2021

Aka7even ha parlato con Sangiovanni e ha spiegato di essere davvero nervoso per quello che è successo e, in particolare, ha chiarito: “Mi ha messo in bocca parole che non ho detto”. Non è la prima volta che la prof. Anna Pettinelli definisce Aka7even “ciuccio e presuntuoso” ma questa volta Luca non sembra molto contento perché ritiene le sue parole proprio ingiuste perchè lui di certo non è uno presuntuoso visto che stenta a credere alle sue doti e a buttarsi e la dimostrazione c’è stata tante volte. Aka ha deciso comunque di accettare il guanto, ma gli umori in casetta sono decisamente agitati e sicuramente i compagni di Luca hanno tentato di rincuorarlo ma senza molto successo, le cose cambieranno adesso mano a mano che proverà il pezzo?

LEGGI ANCHE:

Tuttapposto, video Giordana Angi e Loredana Bertè/ Le due artiste incantano ad AmiciAMICI 2021 ED.20/ Anticipazioni puntata 3 maggio: Sangiovanni "Non arrivo in finale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA