Sangiovanni piange ad Amici 2021/ Battuto al televoto da Aka7Even: in classifica…

Dopo aver vinto tutte le gare, Sangiovanni, durante il daytime di Amici 2021 del 29 aprile, è andato in crisi in seguito al risultato del televoto. La produzione ha fatto sfidare Sangiovanni, Tancredi, Deddy e Aka7even al televoto e la classifica finale ha premiato Aka7even che si è piazzato al televoto. Sangiovanni ha conquistato solo il terzo posto e il risultato ha mandato in crisi il cantautore seguito da Rudy Zerbi che, di fronte alla classifica, è rimasto in silenzio. “Davvero non me lo aspettavo – ha confessato invece Aka7even che ha conquistato tutti con il brano Loca-, vuol dire che alla gente piaccio, cerco sempre di essere me stesso quindi significa che qualcosa è arrivato”. Pur non mostrandosi davanti alle telecamere, pare che Sangiovanni abbia avuto una piccola crisi come ha raccontato la fidanzata Giulia.

Sangiovanni battuto in classifica da Aka7even: crisi ad Amici 2021

Dopo aver visto il disco di platino con Lady ed essere sempre stato il primo in tutte le classifiche, Sangiovanni non si aspettava minimamente di essere battuto al televoto da Aka7even. A raccontare il momento di sconforto del cantautore è stata Giulia Stabile. “Sono preoccupata per Sangio, lui è difficile che pianga – ha detto la ballerina -. Io lo apprezzo più di me e anche al pubblico piace da morire, ma non tutti sanno che è molto sensibile. A saperlo così giù sto peggio di lui! Mi sembro mia madre, adesso la capisco!”. Sangiovanni è così andato a lezione senza commentare la classifica e quando è tornato in casetta è apparso nuovamente sereno partecipando alla penitenza a cui è stato sottoposto Tancredi che, avendo conquistato l’ultimo posto in classifica, ha dovuto tingere i capelli di arancione.

