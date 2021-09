Anna Pettinelli bacchetta Stefania Orlando/ “Million reasons a Tale e Quale? Errore!”

Stefania Orlando ha fatto il suo esordio a Tale e Quale Show portando in scena Lady Gaga e con una delle sue canzoni più complicate. “Million reasons” è il brano che la Orlando ha dovuto non solo cantare ma anche imitare, cercando di essere quanto più somigliante all’artista originale. Un’impresa molto difficile che, infatti, Stefania ha portato a termine non senza problemi.

Se ne parla anche nello studio di La vita in diretta, dove la Orlando è ospite insieme all’amica Anna Pettinelli. Alla domanda “Perché proprio quella canzone così difficile?”, Stefania ha spiegato di aver dovuto accettare la scelta di chi sta dietro l’organizzazione di Tale e Quale Show: “Non mi potevo sottrarre al volere degli autori”. Anna Pettinelli, però, si dice in disaccordo e anzi bacchetta la Orlando.

Anna Pettinelli bacchetta Stefania Orlando: “Dovevi rifiutare di fare quella canzone”

“Lei poteva rifiutare di cantare Million reason, perché ci sono delle canzoni di Lady Gaga più facili, come Poker Face.” ha spiegato Anna Pettinelli in diretta su Rai 1. La speaker radiofonica e professoressa ad Amici ha quindi accusato simpaticamente Stefania Orlando: “Invece, siccome lei è testarda, ha voluto fare la più difficile di tutte. Una cosa però dico: lei ha un marito chitarrista bravissimo, ma quattro accordi li potevi imparare!” Sul finale, la Orlando si è giustificata ammettendo che “L’emozione gioca veramente contro”. Nella seconda puntata porterà in scena Donatella Rettore, che si augura sarà “Più semplice”.

