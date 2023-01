Anna Pettinelli distrugge Attilio Romita: “Un giretto con Oriana? Orrendo maschilista”/ “Fuori dal GF Vip!”

Attilio Romita, nuovo scivolone su Oriana al GF Vip: Anna Pettinelli accusa!

Attilio Romita ci ricasca e per una terza volta! Il giornalista si rende protagonista di un’altra spiacevole uscita su Oriana Marzoli, stavolta definita a gran voce ‘maschilista’ dal popolo del web. “È una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto“, aveva detto alcuni giorni fa di Oriana, scatenando molte polemiche sul web. In diretta al GF Vip questa sera è tornato a scherzare, dicendosi pronto a “questo giretto” con Oriana.

La battuta di pessimo gusto non è passata inosservata e se Alfonso Signorini ci ha riso su, definendo Attilio “un mito”, Anna Pettinelli ha commentato con parole al veleno l’uscita del giornalista al Grande Fratello Vip.

Anna Pettinelli contro Attilio Romita: “Orrendo maschilista”

“Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. – ha twittato Anna Pettinelli, aggiungendo – Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista. Fuori dalla casa”. La celebre speaker radiofonica critica pesantemente Romita, chiedendo la sua uscita dalla Casa, appello che però non è stato accolto visto che Sonia Bruganelli ha deciso invece di premiarlo con l’immunità dalle nomination. Un gesto quest’ultimo altrettanto criticato dal popolo del web.

Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa #gfv — anna pettinelli (@annapettinelli) January 9, 2023

