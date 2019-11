Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ “Anna sembra fatta apposta per me” (Costanzo Show)

Anna Pettinelli e Stefano Macchi:”questa esperienza ci è servita per conoscerci di più”

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono ormai diventati idoli delle folle e il merito è tutto della loro recente partecipazione nel reality di Canale 5. Temptation Island Vip 2 ha permesso ad entrambi infatti di ottenere una forte visibilità e di spingere diversi creatori di tormentoni a trasformare il loro famoso falò di confronto in una hit assicurata. Tutto attorno a quel “Bella patata” che la speaker radiofonica non ha digerito sentire pronunciare dal compagno, durante la sua conoscenza con la single Cecilia Zagarrigo. Stefano infatti è solito chiamare ‘Tata’ la sua dolce metà, come diminutivo di ‘patata’. “I litigi sono continuati. Ho avuto bisogno di parlarne, discutere, anche litigare. Sicuramente questa esperienza ci è servita per conoscerci di più e per dirci che non potremmo vivere l’uno senza l’altra”, ha detto invece Anna al settimanale Gente, prima di rivelare che presto convolerà a nozze con il suo Principe Azzurro. “Mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace. Anna sembra fatta apposta per me”, ha aggiunto invece lui. Il matrimonio tra l’altro è stato annunciato a solo un anno di distanza da quel sì pronunciato, in modo simbolico, alle Maldive. La Pettinelli però non ha ancora dimenticato tutto il dolore provato durante il flirt fra Stefano e Cecilia e a quanto pare non perde l’occasione di ricordare al suo lui che cosa è successo in Sardegna. “Non sono gelosa, non lo sono mai stata, ma noi stiamo insieme da sei anni e abbiamo un rapporto esclusivo”, chiarisce la speaker a Tv, Sorrisi e Canzoni, “Non puoi stare con me e flirtare con lei. Quando prima che ci separassero gli ho detto ‘Vai e divertiti’ non intendevo certo quello”.

Stefano Macchi: “Non avrei mai immaginato che lei stesse soffrendo per qualcosa che non esisteva”

Anna Pettinelli e Stefano Macchi stanno per ritornare in tv: i due volti ormai più che noti di Temptation Island Vip saranno presenti fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, per la puntata in onda oggi, giovedì 7 novembre 2019. La coppia è più felice di prima, anche se ci sono ancora delle nuvole ad oscurare il cielo di entrambi. “Non avrei mai immaginato che lei stesse soffrendo per qualcosa che non esisteva”, ha detto Macchi a Sorrisi parlando di quel famoso falò anticipato che ha fatto crollare ogni sua certezza. Sulle prima infatti credeva che fosse successo qualcosa a sua madre o alla figlia della speaker, Carolina, salvo poi scoprire che Anna ha richiesto di vederlo per chiarire quanto stava accadendo fra lui a la Tentatrice Cecilia Zagarrigo. “Lei era sicuramente innamorata. Piangeva come una vite tagliata quando lui è uscito. E questo succede solo se hai un rapporto speciale con una persona”, dice Anna sicura che il flirt per lo meno sia scattato nella mente della Single. “Sono talmente in buona fede che non perdo la speranza di far capire ad Anna come stanno realmente le cose”, risponde invece Stefano. Se oggi però arrivasse una telefonata di Cecilia, non esiterebbe a darle uno stop. “Per lui al mondo devono esistere sette miliardi e mezzo di persone… meno una!”, risponde invece la speaker. Di contro Anna crede che non avrebbe mai potuto comportarsi in modo analogo al suo compagno, anche se le fosse capitata l’occasione giusta.

