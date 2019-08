Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ Differenza d’età e dubbi… (Temptation Island Vip)

Tra le coppie che parteciperanno alla seconda edizione di Temptation Island Vip, condotta da Alessia Marcuzzi, troviamo anche Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano Macchi. La conduttrice radiofonica e opinionista in alcuni salotti Mediaset è pronta a mettere alla prova il suo rapporto con il fidanzato. Non sappiamo molto della loro relazione, se non che tra i due c’è una bella differenza d’età, circa 20 anni (lei ha 62 anni, lui invece 42). Cosa che non è mai stata un problema per la coppia che sta infatti insieme da un po’ di anni. È però probabile che la Pettinelli voglia testare il loro rapporto e scoprire come si comporterebbe Stefano a contatto con bellissime tentatrici più giovani di lui. La coppia riuscirà a resistere a tutti gli ostacoli di Temptation Island Vip?

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, dubbi per la coppia?

Anna Pettinelli, nelle poche interviste in cui ha fatto cenno al suo fidanzato Stefano Macchi, si è sempre detta molto innamorata. Non sono state palesate particolari problematiche di coppia, cosa che incuriosisce ulteriormente il pubblico. Cosa li avrà portati a decidere di partecipare a Temptation Island Vip? D’altronde, non molto tempo fa, la coppia si è sposata alle Maldive,un matrimonio tuttavia non valido per lo Stato Italiano. Che sia proprio la decisione di convolare a nozze anche qui in Italia che ha portato un po’ di dubbi alla coppia? Difficile dirlo al momento, anche perché sino ad oggi la coppia ha preferito non esporsi troppo al gossip. Scopriremo di più tra poche settimane.

