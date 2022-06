Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati/ Lei conferma “L’amore si è spento”

È finita tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Dopo le voci di crisi degli ultimi mesi, confermati anche dalla stessa speaker radiofonica nel corso di un’intervista a Verissimo, arrivano le dichiarazioni ufficiali della maestra di Amici. Ospite a S’è Fata Notte di Maurizio Costanzo, Anna ha annunciato la fine della sua storia con Stefano, spiegandone poi le motivazioni.

“Stefano non è più mio marito. – ha annunciato Anna Pettinelli, spiegando che alla base non ci sono tradimenti ma un amore pian piano consumatosi – Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, dalla crisi alla rottura

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati. Una notizia che era però nell’aria già da un po’, viste le dichiarazioni fatte dalla Pettinelli alcune settimane fa, durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. In quell’occasione la conduttrice le aveva chiesto come andasse sul fronte amoroso e lei aveva replicato: “Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici“.

Alla domanda incalzante di Silvia: “Mi sembra di capire che non va tutto bene?” lei allora concluse: “No, non va per niente. Poi ti racconterò“. Ricordiamo che Anna e Stefano parteciparono a Temptation Island Vip nel 2019 dove, nonostante alcune difficoltà, uscirono insieme.

