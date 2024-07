Amici 24, tre ex allieve nel cast della nuova edizione?/ “Sono state spinte da Anna Pettinelli”

Amici 24 anticipazioni: alcune vecchie conoscenze pronte a tornare?

Tra i protagonisti della nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi di Canale Cinque potrebbe esserci qualche ritorno a sorpresa, visto che alcuni vecchi allievi sembrano pronti a fare nuovamente capolinea nel format Mediaset, in onda da settembre come da tradizione. E tra i possibili cavalli di ritorno non è da escludere il ritorno di Mew, che lo scorso gennaio ha lasciato il programma per motivi personali ma che sembra intenzionata ad avere una nuova possibilità, a fornire dei curiosi dettagli ci ha pensato Novella 2000, che ha ricostruito così la situazione: “Sembrerebbe che Mew sia pronta a tornare all’interno della scuola, la cantante infatti potrebbe far parte dei concorrenti di Amici 24 e sempre secondo il portale pare che ci sia anche stata una telefonata con Maria De Filippi, la conduttrice avrebbe dato il via libera al ritorno della ragazza, tuttavia sembrerebbe che le due si siano messe d’accordo su alcune modalità”.

Non solo Mew, però, visto che nel programma i telespettatori sembrano pronti a riabbracciare anche due ex protagoniste della passata edizione, parliamo di Kia e Nahaze, che come ricorda Biccy sono state spinte dalla prof Anna Pettinelli a ripresentarsi ai casting del programma, vedremo se decideranno di ascoltare il consiglio.

Quando parte la nuova edizione Amici 24?

A circa due mesi dalla fine della scorsa stagione, il pubblico di Canale Cinque non vede l’ora di riabbracciare il talent condotto da Maria De Filippi, vinto da Sarah Toscano a maggio e che dovrebbe rifare tappa sul piccolo schermo il prossimo autunno, dopo la partenza di altri programmi come il Grande Fratello di Alfonso Signorini, ma anche la seconda versione di Temptation Island, che dopo la parentesi estiva rifarà tappa in tv, lasciando poi spazio ad Amici 24.

Il format ritroverà tra gli altri la prof Lorella Cuccarini così come quasi certamente Anna Pettinelli, mentre sembra essere in dubbio per il momento la presenza del professore di ballo Emanuel Lo, con ulteriori informazioni che saranno rese note nei prossimi mesi.

