Anna Pettinelli, lite con la giuria poi piange per Martina ad Amici 2024/ Cuccarini sbotta: “Non le fai bene”

Lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini ad Amici 2024 per il guanto di sfida

Il guanto di sfida sull’estensione vocale al settimo serale di Amici 2024 tra Martina e Sarah, voluto da Anna Pettinelli, scatena un’accesa lite tra quest’ultima, Lorella Cuccarini e, successivamente, con la giuria stessa. Pettinelli punta sulla potenza vocale di Martina, trovando che Sarah non si alla sua altezza. Lorella, però, non ci sta e replica: “Sarah le carte mi pare le abbia scoperte tutte da un pezzo. Sarah ha cantato di tutto!” “Sì, ma è sul come che mi vorrei soffermare!”, replica subito pungente Anna.

Lorella però continua: “Lei è sempre credibile, è leggera, è profonda quando bisogna esserlo, e sa stare sul palco come nessuno qui. Dove sta scritto che fuori di qui tu puoi avere successo solo con l’estensione e con la voce potente? Se fosse vero questo, tre quarti della musica che metti ti dovrebbe fare schifo! Hai visto un altro programma, non stai facendo bene a Martina!”

Anna Pettinelli si commuove per Martina, poi attacca la giuria

Il guanto di sfida viene alla fine vinto da Martina, ma è l’unico punto che porta a casa, visto che poi la manche viene vinta dal team di Lorella Cuccarini. Questo scatena nuovamente l’ira di Anna Pettinelli, che accusa la giuria di non riconoscere il talento di Martina. Motivo per il quale non trattiene le lacrime quando la cantante si esibisce sulle note di ‘This is me’.











