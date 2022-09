Anna Pettinelli, nuovo format sostituirà Temptation Island?/ Lei spoilera: “Presto..”

Amici 22 al via senza Anna Pettinelli: cosa bolle in pentola?

Si avvicina lo start della messa in onda della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5, e intanto l’ex Temptation Island vip Anna Pettinelli risponde alle ultime anticipazioni TV che la vedono ormai estromessa dal talent-show e verso un nuovo progetto. La voce RDS ha concesso un’intervista esclusiva a Superguida TV, occasione in cui, dopo 3 anni di partecipazione nel ruolo di insegnante di canto ad Amici, lei conferma la sua uscita di scena dal talent che si preannuncerebbe in favore della sostituta Arisa, possibile re-entry nel medesimo ruolo nella scuola più amata dagli italiani.

Dal suo canto, Anna Pettinelli si dichiara entusiasta dell’esperienza intrapresa ad Amici negli anni, come insegnante e coach di canto e musica, e chiarisce al contempo di essere rimasta in ottimi rapporti con la produttrice e conduttrice del format, Maria De Filippi, al di là della collaborazione interrottasi in vista dello start di Amici 22. La stessa Pettinelli ha preso parte anche ad un’edizione dello spin-off di Temptation Island dedicata ai vip, Temptation Island vip 2, in coppia con Stefano Macchi,

In occasione dell’intervista rilasciata nel mezzo della sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia in corso, l’evento Venezia 79 dove rappresenta la premiazione Starlight International Cinema, Anna Pettinelli ha inoltre fatto luce anche sulle nuove voci in circolo sul suo conto che la vedono in procinto di prendere parte ad un nuovo progetto in cantiere. Si tratterebbe di una collaborazione ideata da Fascino, società di produzione facente capo a Maria De Filippi e che collabora con Mediaset per la realizzazione di format e contenuti paralleli TV e web.

É in arrivo la nuova era post-Temptation Island, con Anna Pettinelli?

Si vocifera, in particolare, che la voce RDS possa avere una rivincita personale, nel ruolo di protagonista e/o conduttrice di un nuovo programma. E incalzata sul rumor in questione, da Venezia la voce RDS dichiara testualmente: “Al momento è un segreto e non si può dire ma presto avrete notizie”. Si pensa, quindi, ad un nuovo format TV o web che possa sostituirsi a Temptation Island, che era di produzione Fascino ma che é stato estromesso recentemente dai palinsesti TV di casa Mediaset in vista dell’estate 2022.

Insomma, seppur restando sul vago rispetto ai nuovi impegni, dal suo canto Anna Pettinelli conferma il rumor sul nuovo progetto in cantiere per lei. Staremo a vedere, quindi, cosa le riserverà il destino.











