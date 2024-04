Zerbi e Pettinelli, doppi sensi hot al serale di Amici 2024/ “Cosa fa Anna a letto con i fidanzati…”

Rudy Zerbi punzecchia Anna Pettinelli ad Amici 2024: fioccano doppi sensi al serale

Rudy Zerbi torna a tormentare Anna Pettinelli nel corso del quinto serale di Amici 2024. Anche stavolta la punzecchia, dicendole di stare sveglia e di non dormire come ormai fa sempre. Oltre alle bambole del ‘favoloso PettiMondo’ e al maggiordomo che porta il the, questa volta il coach ne ha pensata un’altra. Così chiama in studio un materassino, perché Anna Pettinelli “ormai è solo supina”.

Anna Pettinelli, incidente ad Amici 2024 nel guanto di sfida tra prof/ "Caduta due volte", l'anticipazione

“Il the la tira su, che ne ha bisogno. Diamogli una bella svegliona, che ne ha bisogno.” esordisce Rudy Zerbi dopo aver chiamato Omar, il maggiordomo. Così fa entrare il materassino e annuncia: “Ho investito tutto quello che ho nei nuovi materassi Pettiflex.” Chiede allora alla collega di stendersi, poi dà il via ad una serie di doppi sensi: “Cosa fa di solito uno a letto? O dorme, o…” “Tu quello ‘o’ non te lo ricordi più, dormi solo”, lo interrompe Anna Pettinelli, assestando la prima stoccata.

Pettinelli, lite furiosa con Cuccarini e Malgioglio per Mida ad Amici 2024/ "Stai zitta, basta parlare male"

Zerbi cita i fidanzati di Anna Pettinelli e manda la stoccata ad Amici

Zerbi però non demorde, e continua a punzecchiarla con i doppi sensi: “In quei momenti lì, aiutano tante cose. Tra queste c’è anche la musica. I fidanzati di Anna, hanno anche loro un cavallo di battaglia. Vuoi sentire la musica che cantano i fidanzati di PettiMondo in quei momenti lì?” Ed ecco che la regia manda una ninna nanna. Se lo studio e i presenti del pubblico se la ridono, a casa lo scherzo di Rudy Zerbi scatena un po’ di polemiche. “Ormai ha stufato con questi siparietti, basta!” scrive infatti qualcuno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA